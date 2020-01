Tom Veiga, que interpreta Louro José, se casa no Rio de Janeiro

27/01/2020 | 16:11



Tom Veiga, intérprete do famoso personagem do Mais Você Louro José, se casou no fim de semana com Cybelle Hermínio. Esse é o segundo casamento do colega de trabalho de Ana Maria Braga. Ele foi casado com Alessandra Veiga, com quem tem uma filha. O relacionamento chegou ao fim em 2018 e no mesmo ano ele assumiu o namoro com a atual companheira.

De acordo com o jornal Extra, a festa de casamento aconteceu em um sítio no Rio de Janeiro e Ana Maria não compareceu à cerimônia, que teve a presença apenas de outros colegas de trabalho de Tom Veiga.

Nas redes sociais, os registros do casório foram publicados com a hashtag #papagaionagaiola, uma brincadeira com o personagem de sucesso da carreira de Tom.