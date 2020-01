Jennifer Aniston e Brad Pitt reatam romance após encontros secretos

27/01/2020 | 16:10



Casados entre 2000 e 2005, Brad Pitt e Jennifer Aniston levaram a web à loucura após serem flagrados se cumprimentando nos bastidores do SAG Awards, que aconteceu no dia 19 de janeiro. O momento fez muito sucesso e não demorou até que rumores de uma suposta conciliação surgissem. No entanto, parece que a reaproximação aconteceu bem antes da premiação e o romance dos dois artistas está mais firme do que esperávamos!

Segundo o jornal britânico The Mirror, Brad e Jennifer tiveram pelo menos cinco encontros secretos antes do SAG Awards, incluindo uma comemoração de Natal em 2019, na casa dela.

- Acho que ela nunca chegou a parar de amá-lo, mesmo que ele tenha partido o coração dela quando a trocou pela Angelina Jolie. Demorou muito tempo, mas ela o perdoou por tudo. O perdão foi necessário para que os dois seguissem em frente, entregou uma fonte ao jornal.

Já uma pessoa próxima ao ator afirmou que ele só fala da Jen.

- Eles reacenderam o romance e não os vejo tão felizes há anos.

A vida amorosa de Brad Pitt tomou conta dos holofotes desde o término de seu relacionamento com Angelia Jolie em 2016. Desde então, muito se especulou sobre quem seria sua mais nova paixão e, em alguns momentos, ele mesmo deu a entender que estava na busca por um novo par.

Durante seu discurso no SAG Awards após receber o prêmio de melhor ator coadjuvante por seu desempenho no filme Era uma vez em... Hollywood, Brad afirmou que colocaria a foto com a estatueta em seu perfil no Tinder. A informação, é claro, repercutiu na web e posteriormente coube ao artista esclarecer que tudo não passou de uma brincadeira.

- Não estou lá. Eu nem tenho certeza de como tudo funciona. Pareceu-me engraçado, comentou o ator ao site Page Six. Já em outra entrevista, agora ao programa Entertainment Tonight, Pitt falou sobre a repercussão do encontro com Jennifer.

- Não sei. Sou muito ingênuo e vou continuar assim, desconversou Pitt.

Vale dizer que, em meio a tudo isso, a melhor amiga de Jen, Courteney Cox, curtiu um tweet em que afirmava que os dois astros continuavam apaixonados um pelo outro.

Ai, ai... Será que o romance é real?