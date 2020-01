TJ-SP julgará dia 5 recurso de Neycar para destravar outro impeachment de Atila

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



27/01/2020 | 15:50



Atualizada às 17h12

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) agendou para o dia 5 julgamento do pedido do presidente da Câmara de Mauá, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), para destravar a tramitação de um outro pedido de impeachment do prefeito Atila Jacomussi (PSB). A ação não diz respeito ao pedido de anulação da cassação em si, mas trata-se da tentativa do parlamentar em reverter a suspensão da denúncia que versa sobre fatos da Operação Trato Feito.

Em tese, se houver decisão favorável a Neycar, o Legislativo mauaense terá aval para dar seguimento a novo processo de impeachment contra Atila e que o socialista conseguiu travar nos tribunais.

Entenda:

No ano passado, tramitavam dois pedidos de impeachment contra Atila na Câmara. Um deles, protocolado pelo PT, acusava o socialista de quebra de decoro baseado nas acusações (no âmbito da Trato Feito, deflagrada pela Polícia Federal) de que o prefeito recebia propina de empresários em troca de contratos na administração. Já uma outra denúncia apontava que Atila deixou o cargo vago durante o período em que esteve preso, entre dezembro de 2018 e fevereiro do ano seguinte.

Apenas essa segunda denúncia foi à votação em plenário porque, na véspera do julgamento na Câmara, o desembargador José Manoel Ribeiro de Paula, da 12ª Câmara de Direito Público do TJ-SP, acatou os argumentos da defesa do prefeito de que o processo estava eivado de ilegalidades e concedeu liminar suspendendo a análise do pedido protocolado pelo PT.

Na prática, a decisão não mudou o cenário político porque a casa já havia formado maioria para cassar Atila com base no pedido de vacância: Atila foi deposto, por 16 votos a cinco.

Ainda assim, poucos dias após Atila sofrer impeachment, Neycar ingressou com recurso (agravo interno) para reverter a decisão do TJ-SP que barrou a tramitação de uma das denúncias. Esse pedido que será analisado pelo Tribunal no dia 5.

Paralelamente a isso, tramita na Justiça de Mauá o pedido de anulação do impeachment aprovado pela Câmara, o da vacância. Em setembro, Atila conseguiu liminar no TJ-SP para voltar à cadeira, mas o mérito do pedido ainda será apreciado pela primeira instância.

Procurada, a Prefeitura de Mauá afirmou que recebeu "a notícia com tranquilidade". "A tramitação é um procedimento sequencial ao processo, que já foi barrado anteriormente, acreditamos na Justiça, e entendemos que o mesmo será, como feito anteriormente, negado e desta vez arquivado. Não há subsídios para os fatos alegados".

A Câmara de Mauá não se manifestou.