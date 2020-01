GM anuncia novo SUV compacto produzido em São Caetano

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



27/01/2020 | 15:32



No ano em que completa 95 anos de atuação no Brasil, a GM (General Motors) anunciou que está finalizando a renovação da fábrica de São Caetano para a fabricação do primeiro SUV compacto da Chevrolet no País, que deve chegar no mercado até o fim deste trimestre. A planta já é responsável pela montagem do Joy Plus (antigo Prisma), o Joy (antigo Onyx Joy, modelo de entrada), Spin, Montana e Cobalt.

Já havia expectativa do anúncio de um novo modelo, que seria fruto de investimento de R$ 10 bilhões anunciado pela montadora no ano passado, e que seria dividido com a planta de São José dos Campos, no Interior.

"Será o primeiro SUV compacto da Chevrolet produzido no Brasil. Chegará às concessionárias locais até o fim do primeiro trimestre deste ano com conceitos tecnológicos inovadores relacionados à conectividade, segurança e eficiência energética", afirmou Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul.

De acordo com o executivo, há planos de exportar o novo produto por conta do crescimento da demanda de SUVs no mercado.

Neste ano, a fábrica da GM em São Caetano completará 90 anos de atividades. Entre 2018 e 2019, as instalações passaram por uma extensa reforma em todo o processo produtivo.

Entre as inovações está um novo equipamento que movimenta os carros pela linha de montagem capaz de ajustar-se em qualquer altura. Além disso, foi instalado um novo sistema de transporte automatizado para o sistema básico de motor, transmissão, escapamento, eixo e semieixo.

"Esses são apenas alguns exemplos de novidades da grande transformação pela qual a fábrica de São Caetano passou. Além das tecnologias inovadoras, temos novos prédios e área de estamparia. Foi muito interessante reformar completamente uma instalação como a da GM em São Caetano, porque ao trocar equipamentos, nos deparamos com muita história. Descobrimos, por exemplo, as fundações das máquinas que produziram o lendário Opala. É uma honra fazer parte deste momento tão importante para essa que é uma fábrica símbolo da região", comentou Andreieli Pinto, diretor executivo da fábrica de São Caetano do Sul.