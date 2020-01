Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



27/01/2020 | 15:18



Anualmente, os jornalistas do The New York Times fazem uma lista de lugares para viajar. Em 2020, as opções contam com destinos montanhosos, praianos, culturais, históricos e de contemplação. O Brasil é representado na seleção com a Mata Atlântica. Para conferir o levantamento completo, veja as fotos da galeria:

52 lugares para ir em 2020