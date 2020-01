Após revelar que está com Mal de Parkinson, Ozzy Osbourne aparece de bengala no red carpet do Grammy 2020

27/01/2020 | 15:10



Como você viu, Ozzy Osbourne revelou, em entrevista ao programa Good Morning America na última terça-feira, dia 21, que foi diagnosticado com Mal de Parkinson. Aos 71 anos de idade, o cantor passou por alguns momentos difíceis em 2019, já que enfrentou sérios problemas de saúde e chegou a ficar internado em uma UTI respirando com a ajuda de aparelhos. Felizmente, o músico parece estar se recuperando - e prova disso foi a sua aparição no red carpet do Grammy Awards na noite do último domingo, dia 26.

Ozzy apareceu ao lado da filha, a atriz e cantora Kelly Osbourne, e posou para os fotógrafos por alguns minutos. O ex-vocalista do grupo Black Sabbath, entretanto, chocou ao precisar do apoio de uma bengala para se locomover. O momento foi bastante comentado nas redes sociais, e diversas pessoas prestaram solidariedade ao cantor.

Muito triste ver o ícone Ozzy Osbourne já apresentando sinais do Parkinson. Mas o véio é um guerreiro, vai dar conta!, escreveu um internauta.

Estou destruída vendo o estado do Ozzy Osbourne. Cara! Ele não está legal de saúde e meu coração está apertado demais...esse homem morre, eu morro junto. =(, lamentou uma usuária.

Ver Ozzy Osbourne com sua bengala quase me fez chorar. Ele não merece o que está acontecendo com ele. :(, afirmou uma terceira.

E você, também se preocupa com a saúde de Ozzy?

Seu dente está sujo!

Nick Jonas passou por uma situação para lá de inusitada no Grammy. Na hora de se apresentar com seus irmãos no palco da premiação, o cantor foi traído pelas câmeras do grande evento e todo mundo notou que seus dentes estavam sujos. Sabe quando você come aquela saladinha e sobra um pedacinho de alface no cantinho do dente? Então...

Bem-humorado, Nick foi ao Twitter comentar a gafe. Na rede social, ele disse:

Tão honrado em estar de volta ao palco do Grammy hoje à noite. E ao menos vocês sabem que eu como os meus verdes, brincou.