Na reta final da gravidez, Giselle Itié passa por susto ao sofrer queda: Eu só pensei no meu bebê

27/01/2020 | 15:11



Giselle Itié passou por um susto no último domingo, dia 26. A atriz, que está na reta final de sua primeira gravidez, sofreu uma queda e falou sobre o momento em suas redes sociais. Felizmente, Giselle conseguiu proteger a região da barriga e teve apenas machucados superficiais nos joelhos.

Caí. Ontem caí. Sabe aquela queda lenta? Aquela que você consegue elaborar, conscientemente, todos seus medos quando está caindo. Então, ontem eu caí assim. Caí, sabendo que estava caindo. E eu só pensei no meu bebê. Minha alma já chorava no estrago que poderia acontecer. Meu corpo todo congelou quando caía e eu só pedia para o universo, Deusas, La Guadalupana, anjos e toda energia bela que me protege para naquele momento proteger meu bebê. Por favor Giselle, não cai de barriga! Minha alma se comunicou tão bem com o meu corpo, que por sua vez alertou meu reflexo, que chamou a atenção dos meus joelhos. E eles maravilhosos se jogaram antes do meu tronco se jorrar no asfalto. Chorei. Chorei agradecendo o mundo. E entendi que nós gestantes devemos ter um cuidado triplo! Ainda mais no final da gestação. Quando tudo pesa, e muito. Mamis, cuidem se! Amo vocês. PS: OBRIGADA a todes que me acolheram pós queda, relatou a artista.

Aliviada, Giselle até mostrou as lesões nas suas pernas. Ainda bem que tudo ocorreu da melhor forma, não é?