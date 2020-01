Boninho responde críticas aos homens do BBB20 e fala sobre Casa de Vidro: Próxima semana

27/01/2020 | 15:11



Boninho não para de atiçar os telespectadores em relação às novidades da 20ª edição do Big Brother Brasil. Após a formação do Paredão no último domingo, dia 26, o diretor respondeu alguns seguidores no Twitter e confirmou definitivamente que teremos uma Casa de Vidro no BBB20 - e que ela começará em breve!

Uma internauta perguntou ao diretor:

Cadê a Casa de Vidro?

Ele respondeu, simplesmente:

Próxima semana.

Além disso, Boninho também respondeu um seguidor que criticou os homens do reality. Como você conferiu, Petrix Barbosa foi acusado de ter assediado Bianca Andrade durante a festa da última sexta-feira, dia 24, e muitos internautas não gostaram, também, dos comentários feitos pelos brothers em relação às sisters.

Uma pessoa mandou para Boninho:

Que machos podres dessa edição. Boninho, filho, qual foi o esgoto que você encontrou eles?

O diretor respondeu:

P***a, também não sei.

Eita! O que será que ele está achando dos meninos?