Dicas para aproveitar as principais cidades da Austrália

Do Rota de Férias



27/01/2020 | 14:18



A Austrália é um destino turístico que atrai o público brasileiro. Do outro lado do mundo, o país tem diversas atrações que agradam os turistas: belas praias, cidades animadas, natureza exuberante, moradores amigáveis e uma excelente estrutura de hotéis, restaurantes e atrações.

A operadora de turismo Abreu preparou um roteiro para curtir as principais atrações australianas. Confira!

Roteiro pelas principais cidades da Austrália

Sydney

Esta é a porta de entrada para conhecer a Austrália. Embora não seja a capital, é a cidade mais populosa não só do país, mas de toda a Oceania. Banhada pelo Mar da Tasmânia, com ares cosmopolitas e constantemente listada como uma das melhores cidades para viver no mundo, Sydney conquista visitantes do mundo todo e dá um gostinho do que mais se pode encontrar na Austrália.

A Abreu recomenda começar a visita por The Rocks, bairro histórico que esbanja charme. A região abriga muitos museus e os prédios mais antigos de Sydney, além de um passado fascinante de resistência, uma vez que o governo queria demolir vários dos edifícios originais para erguer construções mais modernas no final dos anos 1960.

Depois, a sugestão é conhecer Bondi Beach, uma das praias mais famosas do pedaço. Com uma paisagem deslumbrante de águas claras, ela tem ondas perfeitas para o surfe – mesmo para iniciantes no esporte –, e muitas lojas e cafés próximos, além de um clima descolado. Na praia, há uma incrível piscina com água do mar.

Também vale a pena fazer um cruzeiro pela Baía de Sydney. É possível apreciar a icônica Ópera de Sydney, a Harbour Bridge e o Forte Denison, construído há mais de 150 anos em uma pequena ilha.

Outra praia popular é a de Manly, tão grande que é possível encontrar trechos mais agitados e outros em que o mar está mais calmo. A água é cristalina e convida a um dia de preguiça ao sol, mas vale lembrar que o litoral australiano não conta com a mesma estrutura que no Brasil – guarda-sóis, cadeiras e vendedores. No entanto, há vários restaurantes nas redondezas.

Há ainda bons lugares para compras. Entre eles, Queen Victoria Building, The Strand Arcade e a Pitt Street.

Dois ou três dias são suficientes para conhecer as principais atrações de Sydney.

Melbourne

Melbourne é a segunda maior cidade australiana e possui uma atmosfera diferente de Sydney: mais cultural e descolada, repleta de tendências, sempre em estado de ebulição. Assim como em Sydney, em dois ou três dias pode-se visitar seus pontos turísticos mais importantes. A melhor maneira de chegar lá (partindo de Sydney) é de avião.

A primeira coisa a fazer ao chegar a este destino é passear a pé. A Abreu conta que Melbourne é repleta de recantos charmosos, como pequenos tesouros escondidos, desde becos coloridos pela street art até galerias, pequenos cafés e espaços dedicados a arte e arquitetura.

A visita à Eureka Tower é imperdível. Com 297 metros e 92 andares, o edifício é um dos prédios residenciais mais altos do mundo, e conta com um observatório no 88º andar, o Eureka Skydeck 88. De lá, é possível ter uma vista panorâmica para a cidade.

Outra recomendação é tomar um café na cidade. A cultura da bebida é intensa, e há inúmeras cafeterias especializadas, que tratam o assunto como uma arte. O pedido tipicamente australiano é o “flat white”, similar a um latte, mas com menos leite.

Para os amantes de arte, a National Gallery of Victoria é a mais antiga do país. Ela conta com um acervo de 70 mil obras e sempre tem exposições interessantes. Além disso, há inúmeros mercados de rua que vendem artesanato, moda vintage e outros artigos exclusivos.

No final da tarde, os visitantes podem aproveitar para tomar um drinque em um rooftop. Há muitos bares em coberturas ao estilo nova-iorquino em Melbourne, e eles garantem vistas belíssimas da cidade, principalmente quando o sol está se pondo e o cenário fica tingido de laranja.

Cairns

Mais três dias são necessários para viver as belezas de Cairns, onde a natureza é a atração principal. Para chegar lá também é preciso pegar um voo.

Cairns é o ponto de partida para quem quer ver de perto a Grande Barreira de Coral. A Abreu destaca que mesmo pessoas que não praticam mergulho ou snorkeling podem apreciar essa maravilha natural, pois há passeios de barco específicos para isso.

As praias de Cairns não atraem muitos banhistas ou mergulhadores. Por isso, os locais costumam curtir os dias de sol na Esplanade Lagoon, uma piscina de água salgada. Ao seu redor, há vários restaurantes, áreas gramadas e ciclovias.

Outra atração muito popular é a vila de Kuranda, localizada em meio à floresta. Para chegar até lá, é preciso tomar um trem ou teleférico que já fazem valer a experiência pelas vistas incríveis. No vilarejo, há diversas atividades ligadas à natureza, como um santuário de borboletas, jardins onde vivem coalas, passeios de barco e trilhas.

Austrália e Nova Zelândia

