Brasileiros pesquisam mais por “como ser bonita” do que “como ser feliz”

O que será que os brasileiros quiseram saber em mecanismos de busca como o Google, Yahoo e Bing ao longo de 2019? A SEMrush realizou um estudo para descobrir quais foram as frases mais pesquisadas com a inicial ‘como ser’.

Em primeiro lugar, “como ser bonita” foi a frase com maior volume de buscas realizadas no ano passado, a média mensal é de 16,3 mil pesquisas. Logo em seguida, “como ser feliz” obteve média de 12,6 mil buscas mensais.

Será que os brasileiros querem se tornar pessoas mais corretas, generosas e humanas ou será que buscam mais conhecimento? De acordo com o levantamento, “como ser uma pessoa melhor” e “como ser inteligente” estão em terceiro e quarto lugar do ranking, respectivamente, com média de buscas mensais de 8,2 mil e 6,2 mil.

Provavelmente escrita por aqueles que terminaram o relacionamento, a pertinente pergunta “como ser solteira” é a quinta mais pesquisada, com média mensal de 5,7 mil pesquisas. Em sexto lugar, também existem os brasileiros que buscam se especializar em como invadir contas e sites na web e por isso pesquisaram “como ser um hacker” 5,3 mil vezes (média mensal). Em seguida, “como ser uma pessoa fria” obteve 5,1 mil buscas de média mensal.

Confira, abaixo, o ranking completo dos termos mais buscados nesse sentido:

1º Como ser bonita – 16,3 mil

2º Como ser feliz – 12,6 mil

3º Como ser uma pessoa melhor – 8,2 mil

4º Como ser inteligente – 6,2 mil

5º Como ser solteira – 5,7 mil

6º Como ser um hacker – 5,3 mil

7º Como ser uma pessoa fria – 5,1 mil

8º Como ser rico – 4,1 mil

9º Como ser um bom vendedor – 3,94 mil

10º Como ser Uber – 3,9 mil