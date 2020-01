Uber lança código que checa se a viagem ocorrerá no veículo correto

Da Redação, com assessoria

A Uber anunciou nesta segunda-feira (27) mais um recurso de segurança. A novidade a ser lançada nos próximos dias no Brasil é a checagem via PIN ou código de verificação, também chamada de U-Código. A ferramenta consiste de uma senha que é mostrada no app do passageiro e precisa ser fornecida por ele ao motorista para que a corrida possa ser iniciada – confirmando, assim, que tanto um quanto o outro estão na viagem correta.

O recurso pode ser ativado pelos usuários diretamente no aplicativo por meio da opção “Confira Sua Viagem”, que vai habilitar a senha de quatro dígitos que deverá ser fornecida ao motorista. Dessa forma, além do nome e foto do condutor, bem como a placa e o modelo do veículo, os usuários também podem ter mais tranquilidade ao checar o carro correto com a opção de U-Código ativada.

Outros recursos anunciados pela Uber para 2020

U-Ajuda (Checagem de rota)

Potencializando o poder do GPS e de outros sensores no smartphone, a Uber pode identificar e sinalizar eventos raros, como uma parada longa e não prevista na rota. Se uma parada não prevista for sinalizada, o app pode iniciar uma checagem e enviar uma mensagem para o motorista parceiro e o usuário perguntando se é necessário algum suporte, indicando as ferramentas de segurança que podem ajudar a obter o apoio necessário.

U-Áudio (Gravação de áudio)

Motoristas parceiros e usuários passarão a ter a opção de gravar o áudio de uma viagem por meio de um botão na Central de Segurança do app, antes ou durante a corrida, em algumas regiões. Concluído o trajeto, se desejarem informar algum problema, podem encaminhar o arquivo de áudio para a Uber. O conteúdo, criptografado, fica armazenado no telefone de quem efetuar a gravação, mas só a empresa tem acesso – se o arquivo for compartilhado, claro. O conteúdo enviado ao suporte em caso de necessidade pode ser utilizado em investigações ou compartilhado com as autoridades, nos termos da lei.

U-Selfie (Selfie com movimento)

Além da selfie que os motoristas já fazem de tempos em tempos, o recurso para verificação de identidade do condutor em tempo real passa a solicitar que alguns movimentos sejam realizados – como piscar, sorrir, virar o rosto. Isso trará mais uma camada de segurança e permitirá verificar que o usuário é aquele que se cadastrou no aplicativo. É uma ferramenta voltada à prevenção de fraudes e à proteção da integridade da conta dos parceiros.

Verificação de documentos

Com o objetivo de prevenir que pessoas mal intencionadas usem o aplicativo, a Uber começou a implementar um projeto-piloto no Chile. Por meio dele, usuários que não adicionarem meios de pagamento digitais no cadastro ou antes de realizar uma viagem serão solicitados a submeter um documento de identificação, que terá dados e autenticidade verificados. O recurso chega ao Brasil ainda em 2020.

Relato de problemas durante a viagem

Permite ao usuário denunciar um problema ainda durante o trajeto, tal como direção imprudente. Depois da viagem encerrada, ele receberá contato do time de suporte para mais informações e encaminhamento da reclamação. Caso o passageiro e o motorista parceiro se avaliem com uma estrela, eles não farão mais corridas juntos na plataforma da Uber.

