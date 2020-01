Do Diário do Grande ABC



27/01/2020 | 13:11



O Sesc Santo André oferece nesta semana a oficina especial Saúde No Papel- Origamis de Verão, que aposta no ensino sobre a tradicional arte japonesa de dobrar papel para criar itens e personagens sem necessidade de recorte ou cola.

A aula gratuita ocorre na quarta-feira (29), a partir das 14h, na área de convivência da unidade andreense.

Por causa do tema, a responsável Heloísa Mayuimi irá explicar aos participantes como desenvolver chapéus, leques e copos, entre outras possibilidades ligadas ao universo do verão. Detalhe que todas as montagens prometem pensa na saúde das pessoas durante os dias quentes.

A oficina é atração dentro do projeto Fazer Arte Nas Férias, com série de atividades de integração e aproximação entre crianças e famílias.