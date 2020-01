Do Diário do Grande ABC



27/01/2020 | 13:10



A contagem regressiva para a estreia de Sonic - O Filme nos cinemas ganhou capítulo especial. É que a canção Speed Me Up, música tema do longa-metragem, foi liberada na interner. Ela pode ser ouvida nos serviços digitais e até mesmo um clipe já está disponível no YouTube.

Trata-se de mescla de rap com hip hop montado pelos artistas Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Lil Yatchy e Sueco The Child. No vídeo, o quarteto brinca com a ideia de jogar um dos games estrelados pelo ouriço azul, o acompanham em algumas fases e aparece cantando. Claro que cenas da produção cinematográfica complementam o material e aparecem ao longo dos três minutos e 36 segundos de duração.

Sonic - O Filme segue as aventuras do protagonista enquanto ele tenta se adaptar à nova vida na Terra com seu novo melhor amigo humano, o policial Tom Wachowski (James Marsden). Eles unem forças para tentar impedir que o vilão Dr. Robotnik (Jim Carrey) capture Sonic e use seus poderes para dominar a humanidade. O personagem é feito digitalmente e interage com atores reais.

A estreia do longa nas salas brasileiras está agendada para 13 de fevereiro.