Do Diário do Grande ABC



27/01/2020 | 12:42



Os jovens brasileiros buscam maior representatividade em projetos audiovisuais. A opinião foi obtida por meio de pesquisa especial realizada pela Netflix com a participação de 1.000 pessoas com idade entre 16 e 25 anos. Segundo as respostas, esse público procura ser enxergar em histórias que ocorrem em seriados ou filmes.

Em vídeo públicado no canal da rede de streaming no YouTube, cinco em cada dez indivíduos dessa faixa etária sentem que o que ocorre nas histórias atuais também acontecem na vida real. Cerca de 69% dos entrevistados disseram que procuram produções que tenham personagems que sejam parecidos com si mesmo.

Entre diversas opções, 79% das pessoas afirmam se identificar com conteúdos de séries como a brasileira Sintonia e a britânica Sex Education.

A pesquisa foi organizada pela NetQuest, que ouviu os jovens entre 13 e 15 de janeiro. O requisito para participar da coleta de dados era que os voluntários tivessem acesso a internet e que consumissem filmes e produções televisivas, seja por meio de serviços de streaming, televisão aberta ou rede a cabo.