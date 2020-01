Do Diário do Grande ABC



A cantora Billie Eilish, 18 anos, teve fim de semana de consagração na carreira. Na noite de domingo (26), ela foi a grande vencedora da edição deste ano do Grammy, a maior premiação da indústria musical, levando para casa cinco dos seis troféus aos quais concorria no evento.

Durante a cerimônia, subiu ao palco ao ter seu nome anunciado como revelação, melhor música e melhor gravação (pela faixa Bad Guy) e melhor álbum de pop vocal e melhor álbum (ambos pelo disco When We all Fall Asleep, Where Do We Go, seu projeto de estreia). Apenas perdeu como melhor performance de pop solo, na qual Lizzo venceu pela canção Truth Hurts.

A norte-americana se tornou a segunda artista da história a vencer nas maiores categorias no mesmo ano, tendo igualado feito de Christopher Cross, ocorrido em 1981.

Outra marca pessoal de Billie é que ela marca seu nome na premiação como a personalidade musical mais jovem a conseguir todos esses prêmios no Grammy.

Na companhia do irmão Finneas O''Connel, realizou perfomance ao vivo do single When The Party''s Over.