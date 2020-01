Maria Beatriz Vaccari

Berlim, na Alemanha, conta com uma cena gastronômica bastante diversificada. Quem quer se aventurar pelas atrações culinárias da cidade pode experimentar um pouquinho de tudo, desde um lanche típico em um quiosque de rua até menus de degustação em restaurantes badalados. O Rota de Férias esteve na capital alemã e separou alguns lugares perfeitos para quem busca experiências gastronômicas diferenciadas.

5 restaurantes para explorar a gastronomia de Berlim

Christopher’s

Comandado pelo chef Christopher Kümper, o restaurante Christopher’s é uma das grandes atrações do distrito de Charlottenburg. Além de receber o visitante em um ambiente bastante agradável, o local oferece um menu de cinco cursos preparado com ingredientes da estação. Também dá para optar por um cardápio surpresa, que é harmonizado com diferentes vinhos – a casa tem uma carta com 365 rótulos.

Restaurant at Futurium

Depois de conferir a exposição do museu Futurium, que abriu as portas no segundo semestre de 2019 e é gratuito, o viajante pode almoçar no restaurante do local, chamado Restaurant at Futurium. Ali, o cardápio segue a mesma linha da mostra, com pratos que retratam a gastronomia do futuro. O menu não é muito amplo, mas conta com receitas bem saborosas, além das exóticas, como os insetos assados.

Bonvivant Cocktail Bistro

O Bonvivant Cocktail Bistro é uma ótima pedida para abrir a noite com alguns drinques elegantes e altamente instagramáveis. O Azul 81, por exemplo, é uma mistura deliciosa de gim, toranja, espirulina e cava. Quem quiser ir além das bebidas pode provar as saborosas receitas vegetarianas preparadas pelo chef Ottmar Pohl-Hoffbauer, como a sopa de alcachofra com trufa.

Crackers

O famoso Cookies Club, que foi uma das casas noturnas mais badaladas de Berlim, se transformou em um charmoso restaurante chamado Crackers. A entrada do local é bem discreta: uma pequena porta de metal (que fica fechada) em meio à famosa Friedrichstrasse. Ao som de música eletrônica, é possível degustar receitas com ingredientes fresquinhos e sustentáveis, além de drinques deliciosos.

Quiosques de rua e pequenos restaurantes

O currywurst é um dos pratos mais típicos de Berlim. Basicamente, a receita leva salsicha de porco com molho de tomate e curry. Ela pode ser provada em diversos cantinhos da cidade, principalmente nos pequenos restaurantes e quiosques de rua. O Curry 36, que tem algumas unidades espalhadas pela capital alemã, é uma boa pedida.

Pontos turísticos de Berlim

