Selena Gomez afirma ter sido vítima de abuso emocional em namoro com Justin Bieber

27/01/2020 | 12:11



Selena Gomez voltou a falar sobre sua conturbada relação com Justin Bieber! Durante uma entrevista divulgada nessa segunda-feira, dia 27, para a rádio norte-americana NPR, a artista deu detalhes sobre a música Lose You To Love Me, que deu o que falar na época de seu lançamento por supostamente ter sido escrita para o cantor e ex-namorado.

- É uma música que está dizendo: tive algo especial e nunca vou negar que não foi. Foi muito difícil e estou feliz que acabou.

Questionada se está falando sobre Justin Bieber, com quem teve um relacionamento de cerca de seis anos cheio de idas e vindas, ela disse:

- Não estou sendo desrespeitosa, eu sinto que fui vítima de um certo tipo de abuso.

- Você quer dizer abuso emocional?, pergunta o entrevistador.

- Sim, e eu tive que encontrar uma maneira de entender isso como uma adulta. Eu tive que entender as escolhas que estava fazendo. Por mais que eu definitivamente não queira passar o resto da minha vida falando sobre isso, estou muito orgulhosa de poder dizer que me sinto mais forte do que já me senti e que encontrei uma maneira de simplesmente passar por isso com toda a elegância possível.

A publicação afirma ter entrado em contato com Justin Bieber para que ele comentasse as declarações da ex-namorada, mas não obteve resposta.

Na entrevista, Selena também falou sobre sua luta contra a depressão e a ansiedade.

- Estou tomando a medicação adequada. O cuidado com a saúde mental é para sempre. É algo em que terei que continuar trabalhando. Não me sinto melhor magicamente. Tem dias em que é difícil sair da cama ou tenho grandes ataques de ansiedade. Tudo isso ainda acontece, revelou.

Ela ainda comentou outra música de seu mais novo álbum Rare, chamada Vulnerable (Vulnerável em tradução livre).

- A música significa para mim que a vulnerabilidade é uma força. Trabalho dos sete aos 27 anos, e as coisas mais horríveis sobre mim foram ditas. Um dos meus problemas é que sempre me senti como uma pessoa fraca porque chorava, ou me emocionava, ou odiava quando as pessoas eram rudes. Há alguns anos, entendi que a vulnerabilidade é realmente uma força.

A cantora ainda continua:

- Eu brilho mais quando compartilho minha história com alguém, ou quando estou com um amigo, ou quando encontro alguém, não sou amarga e sarcástica. Quer dizer, às vezes sou, mas tenho orgulho por estar bem ao falar sobre meu coração. E a música toda está dizendo: Hey, se eu der isso a você, se eu me der a você, você é forte o suficiente para estar lá para mim? Caso contrário, deixarei a situação de lado, mas continuarei vulnerável ao que virá a seguir, concluiu.