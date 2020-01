Fátima Bernardes e mais famosos mandam mensagens de apoio após Ana Maria Braga revelar novo câncer no pulmão

27/01/2020 | 12:10



Ana Maria Braga anunciou, durante exibição do Mais Você, descobriu que está, novamente, com um câncer no pulmão. Segundo ela mesma descreveu, a doença é mais agressiva:

- Tive dois pequenos cânceres de pulmão no ano passado. Fui diagnosticada com outro câncer de pulmão, semelhante a outro, mais agressivo. Descobri no começo do ano.

Após o fim do programa, a apresentadora agradeceu ao apoio dos fãs por meio do Twitter:

Eu agradeço, de coração, todo o carinho que estou recebendo! Eu sei que a luta é minha, mas é bom contar com esse apoio.

Logo após o Mais Você, começou o Encontro com Fátima Bernardes. Bem no comecinho, a apresentadora aproveitou o momento para mandar o seu apoio:

- Não tem como a gente começar este programa sem falar do que a Ana Maria falou. Um beijo Ana, você sempre nos surpreende. Eu tenho muita fé de que logo, logo, estaremos comemorando mais essa vitória. Você é realmente uma inspiração.

No Twitter, Regina Casé postou a seguinte mensagem:

Que você consiga atravessar mais essa batalha da forma mais serena possível. Um beijo bem grande e conte com a gente!

No Instagram, Ana Paula Renault escreveu o seguinte em uma foto mais recente de Ana Maria: Revele todas as fotos, imortalize os momentos que lhe são caros, porque essa luta será mais uma prova da sua resiliência e exemplo nessa terra. Já saiu dessa.

Por fim, Andréa Nóbrega escreveu o seguinte em seu Twitter:

Força, Ana Maria Braga, você é maior que tudo isso. Deus abençoe muito você, não quero perder mais ninguém. Você vai vencer esse câncer