Boeing realiza primeiro voo do novo 777x

Leo Alves

Do Garagem360



27/01/2020 | 11:48



No último sábado (25), a Boeing realizou o voo inaugural do novo 777x. O avião decolou do aeroporto de Paine Field, em Everett, pousando em Seattle 51 minutos depois. Após um turbulento 2019, com os problemas enfrentados com o 737-Max, a fabricante pôde, enfim, celebrar o sucesso da estreia de seu novo birreator de longo alcance.

Boeing 777x

A nova geração do 777 promete ser ainda mais eficiente que o modelo anterior. Ele terá dois modelos (777-8 e 777-9), com capacidade entre 384 e 426 passageiros. Entre as inovações, a nova aeronave tem asas 20% maiores que as do 777 atual, além de terem um novo posicionamento para melhorar a aerodinâmica. Elas também são feitas com um material composto mais flexível, assim como as do 787.

Para compensar o tamanho adicional das asas, a Boeing desenvolveu um mecanismo dobrável nas pontas. Dessa forma, o 777x pode ser operado nos mesmo aeroportos que já recebem o modelo atual.

Segundo a empresa americana, já existem mais de 300 pedidos para o novo modelo, que deve começar a ser entregue em 2021. Companhias famosas, como Emirates, ANA, Qatar e Lufthansa, são alguns dos clientes que pretendem operar o modelo.

Foto: Divulgação Boeing realiza voo inaugural de seu novo avião Foto: Divulgação Boeing realiza voo inaugural de seu novo avião Foto: Divulgação Boeing realiza voo inaugural de seu novo avião