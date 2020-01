Ana Maria Braga emociona ao revelar que está enfrentando novo câncer no pulmão

27/01/2020 | 11:11



A semana começou com preocupação para os fãs de Ana Maria Braga. Isso porque a apresentadora informou nesta segunda-feira, dia 27, que está enfrentando novamente um câncer no pulmão. A apresentadora do Mais Você contou, ao vivo, que descobriu no início do ano que tem um adenocarcinoma, um tipo mais agressivo da doença.

Ao dar a notícia, ela falou:

- Tive dois pequenos cânceres de pulmão no ano passado. Fui diagnosticada com outro câncer de pulmão, semelhante a outro, mais agressivo. Descobri no começo do ano.

Depois, Ana Maria ainda falou:

- Quem está me tratando é o meu médico de sempre (Antonio Carlos Buzaid). Ele disse que entrou nessa luta comigo como em todas as outras e entrou para ganhar. E eu também entrei para ganhar. Eu não sei o que o futuro me reserva. Faço a terapia de 15 em 15 dias. Então não sei como será nos próximos dias. Não sabia se conseguiria chegar aqui hoje. Há efeitos colaterais. Não vai cair o cabelo. Tem dias que você fica mais sensível. Farei alguns novos ciclos de imunoterapia e quimioterapia. Tenho muitá fé. Quero agradecer aos meus chefes por me permitirem estar aqui. Eu e Louro já tínhamos férias marcadas para o dia 7 de fevereiro. A gente volta depois do Carnaval. Eu espero estar aqui com vocês até dia 7 todos os dias. E quero contar com você aí do outro lado, com toda força que vocês sempre me deram.