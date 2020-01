Com look animal print e um fio-dental daqueles, Anitta arrasa em show e ganha visita do rapper Tyga

27/01/2020 | 11:11



Ainda faltam alguns dias para o Carnaval, mas para Anitta os dias de folia já começaram. A cantora faz shows chamados Ensaios de Anitta, nos quais ela sobe no palco e se prepara para o feriado mais festeiro do ano. No último domingo (26) rolou uma edição da festa no Rio de Janeiro e, além das celebridades que já estamos acostumados a ver ao lado da cantora e acompanhado o trabalho dela, também pintou uma figura gringa! Ninguém menos que o rapper Tyga estava por lá.

O estadunidense veio ao Brasil para fazer shows, mas parece que ele aproveitou para curtir uns dias de folga. E nada como sentir um gostinho do que é o Carnaval, não é mesmo? O ex-namorado de Kylie Jenner caiu na folia e conferiu a apresentação comandada por Anitta. Ele foi visto no camarim da musa e até tirou uma foto com ela! Nenhum dos dois postou algo sobre o encontro, mas pessoas próximas à funkeira compartilharam o clique deles nas redes sociais. Será que vem uma parceria por aí ou é só amizade?

Para curtir o show e de quebra se encontrar com Tyga, Anitta não poupou na ousadia! A voz de Vai Malandra estava com um look de animal print e até a maquiagem dela seguia o padrão de oncinha. Para valorizar o corpão, a artista escolheu um figurino cheio de decotes e que valorizava o bumbum com um fio-dental poderoso.