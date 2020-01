Maiara chora com declaração de Fernando Zor no do Faustão e declara: - Agora vou casar

27/01/2020 | 11:10



Maiara e Maraisa foram pegas de surpresa durante o Domingo do Faustão, exibido no último domingo (26), Isso porque, além de performar no palco do programa, a dupla sertaneja recebeu homenagens de amigos e familiares ao participar do quadro Arquivo Confidencial.

Donas de hits como 10%, Medo Bobo e Minha Pessoa Errada, inicialmente as artistas fizeram uma revelação ao declarar que nunca haviam brigado pelo fato de sempre estarem juntas e lutando pelo mesmo objetivo:

- O trabalho ajudou a amadurecer muito porque fomos obrigadas a ser companheiras mais ainda. Não bastou nascer juntas, não. Na estrada, a gente fica longe da família, dos amigos, então a gente não podia brigar, tinha que lutar pelos nossos objetivos, explica Maiara, que encantou os telespectadores ao receber uma baita homenagem do namorado, Fernando Zor, durante o quadro.

Para começar, ele fez uma serenata para a amada:

Quando parece que o mundo

Tá de cabeça pra baixo

Vem alguém com a melhor novidade

E devolve a gravidade

Quando parece que é tarde

Pra viver o que viveu cedo

Vem alguém que já falou sobre medo

E ele era bobo mesmo.

Depois, declarou:

- Conheci a Maiara num momento que a minha vida estava um pouco turbulenta e ela me trouxe um sorriso de volta, com ela não tem tempo ruim.

Em outro momento, o músico revelou uma brincadeira do casal.

- A gente sempre fala: Se desafinar não entre de volta em casa. Mas eu sei que ela nunca vai desafinar, é mais fácil acontecer comigo.

Emocionada, Maiara confessou:

- Agora eu vou casar, viu irmã? Quem não se apaixona pelo Fernando não tem como. Eu tenho a honra de ser sua namorada, eu te amo demais. Quando a gente se conheceu ele estava meio louco, eu também estava meio louca e a gente se encontrou.

Na sequência, o irmão mais novo da dupla, César Filho, começou a série de homenagens ao dar detalhes sobre a família.

- Com 16 anos elas foram embora de casa, né? Foi muito difícil. E minha mãe foi acompanhando elas, então a gente ficou sozinho. Há mais ou menos dois anos, elas fizeram um show no Pará e eu não as via há um ano e meio. Fiz de tudo pra ir naquele show. E eu não aguento de emoção. Passa um filme na cabeça e só a gente sabe o quanto era difícil.

Depois, Rosimeire, uma grande amiga da dupla, falou sobre as dificuldades no início da carreira e comentou o preconceito sofrido por elas na época.

- Sofreram humilhações, foi muita porta na cara, os homens preconceituosos do meio que falavam que mulher não fazia sucesso ou que elas não estavam no padrão de beleza estabelecido. E elas provaram pra todo mundo que ser gordinha não tem problema nenhum.

Jorge, da dupla Jorge & Matheus, foi um dos primeiros a descobrir o talento de Maiara e Maraisa. No momento em que a dupla pensou em desistir, era o cantor quem estava lá para convencê-las a continuar:

- Eu fazia o possível para apresentar as meninas para todo mundo que eu conhecia. Quando elas falaram de voltar para Araguaína, eu falei: Não, calma, não é assim. E durante algum tempo eu fiz o que pude para ajudar financeiramente, aluguei apartamento para elas ficarem. Fiz isso porque sabia que um dia o Brasil ia reconhecer esse talento.

A emoção continuou rolando durante o depoimento dos pais das gêmeas, Almira e Marco César. A mãe relembrou um momento muito difícil no seu relacionamento com as filhas:

- Só tem um dia que achei que estava fazendo tudo errado, um dia que a Maiara estava decepcionada porque as coisas não estavam acontecendo. Ela começou a chorar e falou pra mim que ela tinha 25 anos e nada tinha dado certo, que a culpada era eu porque ela não sabia fazer mais nada da vida dela. Se não desse certo, o que ela ia fazer. Aquilo, pra mim, foi a mesma coisa que tivesse dado uma facada no meu peito. Falei que ela tinha que ter calma e paciência.

- A gente faz algumas coisas sem pensar. Mas, mãe, a culpa é sua que, graças a Deus, deu tudo certo. Pai, não sabe a minha felicidade de ver você me esperando, respondeu Maiara.

Já nos bastidores do programa, a dupla recebeu mais uma surpresa do Arquivo Confidencial ao ouvir uma mensagem de Marília Mendonça. Ela, que deu à luz recentemente o primeiro filho, elogiou Maiara e Maraisa pelo sucesso alcançado.

- Passando aqui pra desejar muito mais sucesso pra vocês, dizer que estou muito feliz que a gente realizou muito mais do que os sonhos que nós sonhamos juntas, sou muito feliz de ser amiga de vocês, obrigada pelo carinho de sempre, por me ajudar sempre. Eu amo vocês!