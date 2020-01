Tenistas prestam homenagens a Kobe Bryant no Aberto da Austrália

27/01/2020 | 09:31



A morte de Kobe Bryant em um acidente de helicóptero, ocorrido no último domingo nas proximidades de Los Angeles e no qual faleceram outras oito pessoas, incluindo sua filha Gianna, de 13 anos, chocou e comoveu fãs e atletas do mundo do esporte. E renderam diversas e diferentes homenagens, como as ocorridas nesta segunda-feira no Aberto da Austrália, que está sendo realizado em Melbourne.

Nick Kyrgios utilizou uma camisa número 8 do Los Angeles Lakers para homenagear Bryant antes de uma partida pelas oitavas de final contra o espanhol Rafael Nadal, prestando sua homenagem sem precisar dizer uma palavra.

Fã da NBA, o australiano costuma usar camisetas da liga de basquete em seus treinos e prestou reverência a Bryant ao deixar o vestiário com a camisa do astro para aquecer na Rod Laver Arena. Ele a retirou antes do começo da partida.

Vários torcedores utilizaram camisetas de Bryant com os números 8 ou 24. Os organizadores do Aberto da Austrália também fizeram uma pequena homenagem em vídeo a ela antes do início da partida entre Nadal e Kyrgios.

Já eliminada da chave de simples, Coco Gauff, de 15 anos, tinha os números 8 e 24 de Bryant, junto com a inscrição "Mamba Mentality", em seus tênis em uma partida de duplas no Melbourne Park.

Outros tenista se mostraram abalados com o falecimento de Bryant, como a atual campeã de Wimbledon, a romena Simona Halep. "É uma perda enorme para o mundo, para o esporte, para a família", disse.

"Foi muito difícil esta manhã. Você sabe, é a primeira coisa, você sabe, quando acordei, várias mensagens. Definitivamente, quando eu descobri isso, eu fiquei muito, muito triste, porque era alguém que com certeza eu observei crescendo, é alguém muito especial", disse o francês Gael Monfils. "Para ser honesto com você, realmente estou arrasado por isso, porque significa muito para mim. Todos os meus pensamentos e orações para ele e sua família".