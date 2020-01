Como estragar o ano em cinco passos

Do Diário do Grande ABC



27/01/2020 | 09:07



Muita gente escreve sobre como ter o ano dos seus sonhos. São diversas dicas valiosas de como ‘tudo vai dar certo, se você pensar positivo’. Resolvi fazer diferente e te avisar: não existe fórmula mágica para alcançar os seus objetivos e ter sucesso. Quero te falar um pouco mais sobre a minha experiência e o que eu não faria (em hipótese alguma!) neste ano. Tenho certeza de que aprender com os erros dos outros – nesse caso, os meus – vai ajudar na sua trajetória. É como se sua carreira fosse longa estrada com muitos obstáculos e GPS ajudasse a desviar deles, diminuindo o estresse ao longo do caminho. Disponibilizo, aqui, o meu GPS!



Primeiro passo – sair para essa viagem sem saber qual seu destino. Ninguém minimamente responsável sai para viajar sem saber para onde está indo. Pode faltar combustível, o carro não aguentar ou você se perder e não chegar a lugar nenhum. Então, reflita sobre o seu futuro. Onde você quer chegar? Pense e comece a traçar seus objetivos para este novo ano.



Segundo passo – não ter ‘fé no seu taco’. Se você sabe quais são seus objetivos, e isso está alinhado com seu propósito de carreira, precisa ter confiança que tem tudo o que precisa para chegar ao seu destino. Um dos pontos importantes nesse trajeto é desenvolver habilidades e diminuir suas fraquezas.

Terceiro passo – se acomodar com sua versão atual. A maioria das pessoas de sucesso é insaciável quando o assunto é conhecimento. Bill Gates, por exemplo, é bilionário, já foi um dos homens mais ricos do mundo e não precisaria se preocupar com mais nada. Mas ele passa horas por dia lendo. Então, por que eu e você, que provavelmente não tínhamos nem nascido quando Bill fundou a Microsoft, não deveríamos nos preocupar em aprender? Nunca devemos parar de buscar conhecimento.



Quarto passo – não planejar sua rotina. Para alcançar objetivo em 2020, é necessário trabalhar diariamente. Se você quer diploma na mão, experimente estudar algumas horas por dia. Se quer fechar o ano tendo feito intercâmbio sensacional, experimente fazer planejamento vasculhando a internet, em busca de oportunidades de bolsas de estudo. Pode ser que você não consiga atingir esses objetivos, mas a sensação de ter feito tudo o que poderia é muito melhor do que nem ter tentado.



Quinto passo – se acostumar com o medo do fracasso. Nada vai garantir que você consiga chegar onde planejou, mas a chance de dar errado diminui com planejamento benfeito e com forma diferente de encarar o fracasso. Saber lidar com esse medo é individual e também não tem regra. Mas pode ter certeza de que o primeiro passo para o fracasso é deixar de tentar.

Victor Haruo é fundador e CEO da empresa Inspirando Jovens.

Cidade do...

A notícia de que a nossa São Bernardo teve o pior desempenho em relação ao emprego, fechando 2019 com 513 demissões – saldo negativo de acordo com o Caged –, só demonstra que a cidade não está no caminho do desenvolvimento e crescimento econômico. O que a Prefeitura tem planejado fazer para criar novos empregos? O que tem feito para de fato atrair novas empresas e empresários? O que a deputada Carla Morando, com domicílio eleitoral em nossa cidade, tem feito para ajudar a criar empregos e atrair empresas? A deputada tem estudado alguma pauta (fato real, não apenas para postar em redes sociais) neste sentido? A única certeza que temos é que se continuar como está, terá que mudar o slogan ‘Cidade do trabalho’.

Thiago Scarabelli Sangregorio

São Bernardo

Melhor idade

Pesquisa recente demonstra que nós, brasileiros, vivenciamos processo acelerado de envelhecimento. Se neste novo ano a quantidade de pessoas com 65 anos ou mais já chega a 9,8% do total, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) projeta que em 2046 será de 20% e, em 2060, um quarto da população entrará nessa faixa etária. Apesar do avanço na reforma previdenciária e no tocante à proteção à melhor idade, o Brasil carece de debate mais maduro sobre políticas que possam garantir envelhecimento digno para todos e não só para minoria de privilegiados. E não se trata de falta de leis. No campo do emprego é preciso combater o preconceito aos mais velhos, que, apesar da farta experiência, têm muita dificuldade em conseguir vaga no mercado. Sem medidas contra o crescente abandono e maus-tratos à população mais velha, além de projetos para melhorar sua empregabilidade daqui em diante, muitos idosos podem apenas acabar limitados ao que diz a lei nas próximas décadas.

Turíbio Liberatto

São Caetano

Culpa do pobre

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, que ‘a pobreza é a maior inimiga do meio ambiente e pobres destroem porque estão com fome’. Ou seja, ele jogou toda incompetência deste governo e de seus antecessores nas costas da população menos favorecida economicamente. Tanto é que até entidades de preservação do meio ambiente não deixaram barato e criticaram a fala desse senhor, mais um integrante do governo de Bolsonaro que cria constrangimento e só piora a já crítica situação do Brasil no Exterior. Guedes, o Brasil nunca sofreu tanto com destruição da natureza como agora, neste desgoverno que, inclusive, você faz parte.

Simone Silva Souza

Diadema

Tempos sombrios

Assustador saber que pesquisa da CNT (Confederação Nacional do Transporte), divulgada dia 22, aponta Bolsonaro na liderança na intenção de voto na corrida à Presidência em 2022, com 29,1%, seguido pelo ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, com 17%. Como pode sujeito que luta insistentemente para tirar direitos dos trabalhadores ainda ser lembrado para comandar o País? Que acabou com o sonho da aposentadoria. Com família metida em escândalos. Com filhos envolvidos com milícias. Mal assessorado. Com ministros que só falam e fazem porcaria. Já não basta o que estamos passando com ele no poder? Os idealizadores da pesquisa dizem que ouviram 2.002 pessoas, em 137 municípios, de 25 Estados. Engraçado é que nunca conheço alguém que tenha respondido a esses estudos. Tempos sombrios estes!

João Paulo Prado

São Caetano

Abandonada

Fico cá a pensar o que se passa na cabeça dos chefes da administração municipal de Santo André em relação à Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo. Sim, porque já li nesta coluna várias reclamações a respeito e não vejo nem ao menos resposta da Prefeitura. A via está abandonada, sem nenhuma manutenção, largada à própria sorte, e isso em toda sua extensão. Há buracos, desníveis, asfalto saltado, falta de tachões que demarcam o corredor exclusivo de ônibus, ciclovia com pintura apagada, mal sinalizada, esburacada, enfim, verdadeiro show de horrores. Talvez a Prefeitura esteja esperando acontecer acidentes mais graves – e eles ocorrem aos montes, porém só são divulgados quando há feridos – para tomar providências. Incompreensível a falta de interesse, já que é via muito movimentada, com comércios, supermercados, igrejas, residências, além de ser importante corredor de trânsito. Se estivesse localizada no Centro será que seria mais bem cuidada?

Salomão Américo Stil

Santo André

Parque zoado

Sou visitante do Parque Estoril, no Riacho Grande, em São Bernardo, e sempre almoço nos comércios. Vejo que os comerciantes sempre reclamam muito do estado dos banheiros, de torneiras e vasos quebrados e da falta de limpeza. Também dizem mal sobre aparelhos de academia enferrujados. Eles ainda lamentam que quando chove enche de água nas lanchonetes. Ainda, a caixa de força primária está em mau estado, pois a Prefeitura não faz nenhum tipo de manutenção. Isso precisa ser revisto. Os comerciantes da oposição, que trabalham contra a administração, são privilegiados. Os demais já conversaram com o prefeito Orlando Morando, com o vice Marcelo Lima e com o subprefeito Dr. Ivar, mas estes não tomaram nenhuma providência. Cadê o gerente do Parque Estoril, senhor Rubinho, que é pré-candidato a vereador em 2020? Não resolve nada? Agora eles vêm pedir voto. Nós estamos cheios de promessas.

Jânio Oliveira Silva

São Bernardo

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.