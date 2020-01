Obituário - 27 de janeiro de 2020

Ademir Medici

27/01/2020



Segunda-feira, 27 de janeiro de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 16 de janeiro

Moisés Luis da Silva, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Falecido dia 16, registrado em 25 de janeiro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 22 de janeiro

Teresa Soares Durães, 69. Natural de Claro dos Poções (MG). Residia em Santo André. Dia 22, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Santo André, quinta-feira, dia 23 de janeiro

Josefa da Silva Moraes, 81. Natural de Carbonita (MG). Residia em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 24 de janeiro

Maria Aparecida Carderani Demarchi, 90. Natural de Serra Negra (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Álvaro Ferreira Marinho, 87. Natural de Juzeiro (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria José de Oliveira, 86. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 24. Cemitério Municipal de Santa Rita de Passa Quatro (SP).

Yolanda Cardoso Foltran, 81. Natural de Divinolândia (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 24. Crematório Memorial Planalto.

Edmar Horn, 79. Natural de Encantado (RS). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Aparecida Vicente Pereira, 78. Natural de Taquaritinga (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Guiomar Balardin, 73. Natural de Tupã (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Crespo, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Ferretti, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 24. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Eli Alves Plácido, 44. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Motorista. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 25 de janeiro

Luiz Carlos Von Lasperg, 89. Natural de Curitiba (PR). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lopes da Silva Di Leli, 88. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Progresso. Pensionista. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Jacira Domingos de Andrade, 84. Natural de Arceburgo (MG). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Amaury de Lima Teixeira, 76. Natural de São Bento do Una (PE). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zelindo Oliveira dos Santos, 59. Natural de Cubatão (SP). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Motorista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvana Marcelina Ferreira, 49. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Auxiliar de escritório. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Roberto Lourenço, 40. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Segurança. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, dia 21 de janeiro

Andréa Cantu, 89. Natural da Itália. Residia no bairro Rio Grande, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 21. Crematório Memorial Planalto.



São Bernardo, quarta-feira, dia 22 de janeiro

Palmyra Rodrigues Hidalgo, 86. Natural de Glicério (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Luzia Pereira Sartori, 84. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juvelina Gomes da Cunha Araujo, 79. Natural de Teresina (PI). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

Daniel José da Cruz, 71. Natural de Entre Rios (BA). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Minako Nakayama, 69. Natural de Pereira Barreto (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

José Gomes, 67. Natural de Arouca, Portugal. Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.



São Bernardo, quinta-feira, dia 23 de janeiro

Iria Galves Gori, 85. Natural de Jau (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

João Hernandes Torres, 82. Natural de Pirajuí (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Maria Ferreira Simas, 80. Natural de Monteiro (PB). Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Maria Ruiz Tenório, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério Parque das Garças, em São Paulo.

Francisca Ferreira de Carvalho, 68. Natural de Simplício Mendes (PI). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, dia 24 de janeiro

Nannina da Silva Prado, 90. Natural de Mairiporã (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Horácio dos Santos, 90. Natural de Diamantina (MG). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Aloísio Marcelino Feitosa, 71. Natural de Princesa Isabel (PB). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 24, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



Dejanira dos Santos, 70. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 25 de janeiro

José Donizeti Campiotti, 57. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Campestre, em São Bernardo. Motorista. Dia 25, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Nathali Dias de Francesco, 16. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

São Caetano, quinta-feira, dia 23 de janeiro

Mathilde Bozelli Bartalini, 96. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Zoraide Bernardineli da Rocha Padial, 87. Natural de Piraju (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 23. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Osmar Savazi, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 23. Jardim da Colina.

Edson Fernandes Cardoso, 63. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sexta-feira, dia 24 de janeiro

Demetria Meneghello, 92. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 24. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Ivone Maria Rezende Pires, 91. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 24 de janeiro

José Sousa, 86. Natural de São João do Paraíso (MG). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Maria José Galvão, 76. Natural de Virgínia (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Eni Ferreira de Oliveira, 76. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Luiza Rodrigues Farias Neta Pinto, 64. Natural de Bacabal (MA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 24. Jardim da Colina.

Sheila Pires de Camargo Silva, 44. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Agenor de Campos. Dia 24. Cemitério Municipal.

Valter Ferreira de Castro, 41. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 24. Jardim da Colina.

Carlos Vinicius Pereira Oliveira Santos, 21. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado dia 25 de janeiro

Anna Ritta de Oliveira Soares, 81. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Cícero Teixeira Gomes, 64. Natural de Maceió (AL). Residia no Jardim Moinho. Dia 25. Vale da Paz.

Reginaldo João da Silva, 62. Natural de Cupira (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Deudete Alves Silva, 48. Natural de Barra do Choça (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

M A U Á

Antonio Mota Batista Lima, 71. Natural de Belmonte (BA). Residia no Sítio Bela Vista, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



PARANAPIACABA

Terezinha das Dores Paula, 67. Natural Divinésia (MG). Residia no Distrito de Paranapiacaba, em Santo André. Dia 24. Cemitério São Sebastião, em Rio Grande da Serra.