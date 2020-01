Para Akira, velha política abusará das fake news

Junior Carvalho



26/01/2020 | 23:59



Vereador em primeiro mandato e pré-candidato à Prefeitura de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB) afirmou que a antiga classe política que participará das eleições deverá investir nas fake news na eleição deste ano.

Segundo o socialista, apesar de acreditar que a frequência de conteúdos falsos será menor que a da eleição passada, as notícias mentirosas poderão dar o tom no pleito no município.

“Estou me preparando (para combater as fake news). Fiz um vídeo e postei nas redes explicando como proceder para desconstrução de notícias falsas”, pontuou o vereador.

Recém-alçado à liderança do PSB na cidade, Akira garante que a maior dificuldade desta eleição será enfrentar a vice-prefeita Marilza de Oliveira (PSD), sucessora do prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania). Na visão do parlamentar, Marilza conta com todo aparato da máquina pública ao seu favor.

“Mesmo com rejeição alta, Marilza e Maranhão serão os maiores obstáculos para os demais candidatos. A máquina pública é muito forte, dá muita visibilidade”, analisou o socialista, que chegou a integrar a base de sustentação de Maranhão no início do mandato, mas se desgarrou do bloco ao longo da legislatura.

O vereador também vê o nome do ex-vereador Claudinho da Geladeira (Podemos) como força política a ser batida nesta eleição. “Tem nome consolidado na política da cidade.”

Já sobre a preparação para sua candidatura, o vereador diz que ainda aguarda um nome para vice-prefeito, mas que deverá esperar o início da janela partidária que se iniciará em março. “Devo aguardar as movimentações políticas. Até março vou planejar muitas conversas e sei que muita coisa vai mudar. Eu planejo decidir esse nome em março”, declarou.

As conversas com outros partidos, porém, teriam dado resultados, já que o vereador e pré-candidato anunciou que o PSC fará parte da aliança política nesta eleição.