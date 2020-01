Santo André vence Ferroviária e mantém 100% de aproveitamento no Paulistão

Luís Felipe Soares

26/01/2020 | 20:59



O Santo André emendou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista. Na noite deste domingo (26), a equipe da região fez a festa dos torcedores do Estádio Bruno Daniel com triunfo de 2 a 1 sobre a Ferroviária.

Um meio de campo truncado marcou a disputa do primeiro tempo, com ações sonolentas dos dois lados. As principais investidas do Ramalhão vinham pelas descidas rápidas pelas laterais, mas sem conclusões perigosas.

Foi preciso uma jogada individual para movimentar a noite. Aos seis minutos do segundo tempo, Branquinho enfrentou a defesa pelo lado direito e chegou até a grande área para ficar frente a frente com o goleiro Saulo. Ele teve calma para mandar para as redes e fazer 1 a 0.

Os visitantes pressionaram e empataram aos 31, quando Hygor aproveitou chute cruzado da direita. A empolgação da Locomotiva durou pouco, com o Ramalhão acordando ofensivamente e voltando a comandar o placar aos 36, quando o atacante andreense Ronaldo subiu bem, escorou cruzamento e deixou o dele: 2 a 1.

O Santo André agora volta suas atenções para o clássico regional que marca a terceira rodada do Paulistão. Na quarta-feira, às 16h30, o time recebe em casa o Água Santa, de Diadema.