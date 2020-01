Lenda da NBA, Kobe Bryant morre em acidente de helicóptero na Califórnia

26/01/2020 | 17:50



Um dia depois de ser ultrapassado por LeBron James na lista de maiores cestinhas da história da NBA, Kobe Bryant sofreu um acidente fatal de helicóptero neste domingo. Ele e mais quatro pessoas morreram na queda, em Calabasas, na Califórnia, de acordo com autoridades locais.

"Com grande tristeza, confirmamos a morte de Kobe Bryant e de outras quatro pessoas em Calabasas. O helicóptero caiu numa região mais afastada, perto de Las Vírgenes, às 10 horas da manhã local", afirmou a prefeita da cidade de Calabasas, Alicia Weintraub, em comunicado oficial.

O ex-astro do Los Angeles Lakers de 41 anos estava viajando com outras três pessoas, que poderiam ser seus familiares, mas esta informação ainda não foi confirmada. A polícia e o Corpo de Bombeiros da Califórnia confirmaram a queda do helicóptero, mas a presença de Kobe só foi divulgada minutos depois.

Kobe Bryant tinha o hábito de realizar viagens de helicóptero. Fez isso por anos, principalmente quando atuava pelos Lakers. Depois de Michael Jordan, o ex-jogador é considerado um dos maiores de todos os tempos.

O jogador americano foi campeão da NBA por cinco vezes e eleito para o All-Star Game, o Jogo das Estrelas da liga, em 18 oportunidades. Além dos prêmios como jogador, ele também soma em seu currículo de premiações um Oscar em 2018 com a animação "Dear Basketball".

No total, somando as 20 temporadas na NBA usando as camisas 8 e 24, Kobe Bryant terminou com a impressionante marca de 33.643 pontos - quarta maior de todos os tempos, atrás apenas Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928) e LeBron James (33.655). Esta marca, por sinal, foi superada por LeBron na noite deste sábado.

Atuando durante toda a sua carreira pelo Los Angeles Lakers, entre 1996 e 2016, ano de sua aposentadoria. Ele encerrou sua trajetória na NBA com médias de 25 pontos, 4,7 assistências e 5,2 rebotes em seus 1.346 jogos disputados em temporada regular.

Pela seleção dos Estados Unidos, Kobe Bryant faturou o ouro olímpico nas Olimpíadas de 2008, em Pequim, e em 2012, em Londres. No Los Angeles Lakers, teve a camisa 8 e 24 aposentadas. Em sua última partida como jogador profissional, anotou 60 pontos. Sua maior marca é diante do Toronto Raptors, em 2006, quando atingiu nada menos que 81 pontos.

Desde que se juntou à franquia californiana, adotou o número 8. Porém, optou por vestir a 24 em homenagem ao ex-jogador e atual técnico do Houston Rockets, Mike D'Antoni. Por falar em ídolos, o pai de Kobe jogou basquete profissionalmente na Itália, onde o então futuro ala-armador, ainda criança, conheceu Oscar Schmidt. O brasileiro foi, assumidamente, umas das maiores referências de Bryant.