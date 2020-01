26/01/2020 | 16:42



O Departamento de Saúde Pública de um condado de Los Angeles confirmou neste domingo o quarto caso de coronavírus nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, a pessoa infectada foi ao médico ao perceber que não se sentia bem e atualmente está sob cuidados.

O paciente havia voltado da cidade de Wuhan, na China, que é o epicentro do surto de coronavírus no país asiático. Nos EUA, outros casos da doença já foram identificados na Califórnia, no estado de Washington e em Chicago. Fonte: Associated Press