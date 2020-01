Kylie Jenner e Travis Scott vão gastar aproximadamente 400 mil reais na festa de aniversário da filha

26/01/2020 | 16:10



Para o clã Kardashian-Jenner nada é básico! Segundo o site TMZ, Kylie Jenner e Travis Scott irão gastar 100 mil dólares, aproximadamente 400 mil reais, na festa de aniversário da filha. Os dois tiveram um relacionamento sério por alguns anos e são pais de Stormi Webster. Por mais que eles não tenham divulgado se estão juntos novamente, eles nunca deixaram de ser amigos e cuidam juntos da herdeira, portanto para o aniversário de dois anos de idade da pequena não seria diferente.

De acordo com a publicação, as comemorações do aniversário de Stormi já começaram. A menina viajou para a Disney pela primeira vez e curtiu o parque de diversões ao lado da mãe, mas não vai parar por aí! A festa do segundo aniversário da garotinha vai superar o mega evento que aconteceu no primeiro!

Para quem não se lembra, Kylie Jenner alugou a área externa de um estúdio da Universal para fazer a festa de aniversário da filha! O tema da festinha foi Stormiworld, ou seja, o mundo de Stormi. A decoração foi inspirada em florestas e contou com brinquedos de parque de diversão, jogos e muita comida. O que irá acontecer este ano ainda é segredo, mas o evento promete ser ainda maior. Uma pessoa ainda disse ao TMZ que os personagens do filme Trolls visitaram a herdeira de Travis no natal, então pode ser que eles voltem a fazer uma aparição no aniversário!