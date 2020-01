Milton Neves é afastado dos microfones por conta de problemas de saúde

26/01/2020 | 16:10



Milton Neves compartilhou na tarde deste domingo, dia 26, no Twitter que deu um verdadeiro susto em sua família. O apresentador comentou que teve que ser internado no Sírio Libanês por conta de duas hérnias e duas pedras nos rins.

A publicação foi feita na rede social em que Milton Neves mais utiliza e considerando que ele é um apresentador de futebol, o post continha diversas palavras relacionadas ao mundo esportivo.

Gente, para tantos: cadê você? na RB [Radio Bandeirantes], digo que tô em casa vetado pelo DM [departamento médico] após disputas no Estádio Sirio-Libanês contra duas hérnias e duas (Meu Deus!) pedras no rim: as pedras Denilsa e Neta [fazendo analogia a dois comentaristas da Rede Bandeirantes]. kkk Treinadores: Sérgio Jorge, Cutait, Saad, Emis e Chade me vetaram pro jogo hoje em rádio e TV.

Os fãs rapidamente tomaram a rede social de Milton Neves com mensagens para ele melhorar e ter uma ótima recuperação. Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria do apresentador apenas confirmou o fato em que o próprio compartilhou nas redes sociais.