Mel Maia posa ao lado do namorado em clima romântico de Londres

26/01/2020 | 15:11



Parece que o namoro de Mel Maia com o jogador de futebol do Watford, João Pedro, está cada vez mais forte e vivo. O casal mostrou nas redes sociais que os últimos dias deles têm sido de puro amor e fofura.

O atacante compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado de sua amada dando um beijinho em um importante ponto turístico de Londres. E claro, os fãs não perderam tempo para começar a elogiar os dois.

Meu casal está vivíssimo, disse um seguidor.

Moleque romântico, escreveu outro.

E teve um outro fã que brincou com o fato de que com a troca dos clubes do jogador e a ida da namorada para a cidade que ele está atuando, ele simplesmente deixaria de jogar com mais foco.

Agora não faz gol aí, brincou.

Eles são tão fofos, né!?