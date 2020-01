Bianca Bin e Sergio Guizé posam apaixonados antes de evento!

26/01/2020 | 13:11



Foi sábado à noite, mas nada de badalação para Bianca Bin e Sergio Guizé! O casal ficou juntinho e os dois postaram fotos apaixonados nas redes sociais no último dia 24. No clique, eles estão abraçados e vestindo roupas chiques, pois estavam indo à inauguração de uma loja de móveis em Jundiaí, em São Paulo. Enquanto o ator preferiu um look preto com uma camisa estampada de destaque, a morena apostou em um vestido midi vermelho e uma sandália de salto. Os dois estavam deslumbrantes!

Os atores tiraram as fotos no que parece ser o closet da casa deles. Na hora de posar, eles escolheram se abraçar e um olhar profundamente nos olhos do outro. Que amor!

Vale lembrar que os dois começaram a se relacionar em 2017, quando trabalharam juntos na novela O Outro Lado do Paraíso.