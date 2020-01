No BBB 20, participantes cogitam votos para o paredão e primeiras intrigas se formam

26/01/2020 | 13:11



A noite do último sábado, dia 25, no BBB 20, pode ter rolado sem nenhuma festa ou prova, mas isso não significa que ela foi tranquila. Para se divertir durante a madruga, os participantes decidiram brincar de detetive na sala e quem comandou a brincadeira foi Pyong. As sisters, claro, não perderam a chance de fazer piada e logo brincaram que ele estava hipnotizando todo mundo!

Além disso, eles também conversaram e começaram a supor que novos competidores vão entrar na casa; isso porque eles ouvem música e risadas às vezes, e também porque logo no começo do reality foi dito que a casa estaria lotada e que ex-BBBs seriam bem-vindos. Entre os nomes que brotaram ao logo do papo estavam Diego Alemão, Ana Paula Renault e Jojo Todynho.

Além de se divertir, os brothers estão aproveitando os últimos momentos antes da formação do paredão para decidirem em quem irão votar. Hadson está cogitando indicar Mari para a eliminação, já que ela deu o castigo do monstro para ele. Vingativo! Já Mari está sofrendo por antecedência, pois em conversa com Gabi, ela revelou estar pensando votar em Pyong, mas que se aproximou muito dele nos últimos dias.

Outras conversas também apareceram na casa, como Victor Hugo que explicou para os colegas de confinamento o que é assexualidade. Ele disse que sente atração por pessoas, mas somente romântica e nada sexual. Sendo assim, ele tem o desejo de casar e ter filhos, mas não sente vontade de fazer nada com uma pessoa desconhecida, por exemplo.

E as intrigas já estão à solta! Durante a tarde de sábado, Thelma estava conversando com Marcela na cozinha e o assunto da conversa foi Flayslane. As médicas disseram que acham ela forçada e parece que veio com um script pronto na cabeça, mas ao mesmo tempo entendem o lado da sister. Já no dia seguinte, a paraibana voltou a ser motivo de conversa e Hadson disse que não sente verdade vindo dela. Parece que as inimizades já começaram!

Petrix está como líder da casa e com isso vem a responsabilidade de indicar alguém para o paredão. Ele se juntou com Lucas e Felipe no quarto do líder para estudar as possibilidades e está cogitando mandar Bianca ou Mari para a eliminação, já que elas são competidoras muito fortes. O ginasta ainda acha que Pyong também estará na berlinda, e quer ver ele fora da casa. O atleta declarou:

- Não é hipocrisia, eu amo elas. São muito amigas minhas. Estou fazendo porque eu quero ter certeza que o Pyong saia.

Babados!