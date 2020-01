A eficácia da oração da madrinha

Do Diário do Grande ABC



26/01/2020 | 12:33



Artigo

É muito gratificante receber convite para ser madrinha de uma criança, é sinal da confiança dos pais.

Por isso, precisamos entender a responsabilidade quando dizemos ‘sim’ a esse convite.

A madrinha se torna mãe espiritual da criança nesse exercício de amor, e assume compromisso perante Deus: deve transmitir-lhe o sentido da fé, à medida em que ela vai crescendo. O batismo é apenas o início de vida cristã e plena.

A missão da madrinha é colocar o afilhado nas mãos de Deus. Com toda certeza, Ele lhe dará todas as graças necessárias para acompanhar seu afilhado no caminho da fé que o próprio Senhor o convidou a trilhar.

Por mais gostoso que seja presentear um afilhado com aquele brinquedo que ele tanto quer, o melhor presente que podemos dar a ele é acompanhamento da sua vida espiritual e da sua relação com Jesus. Devemos ensinar e acompanhar nossos afilhados a trilhar os passos da fé cristã, e o nosso testemunho de vida é fundamental para iluminar a vida deles no caminho cristão.

A madrinha tem autoridade espiritual sobre seu afilhado. Muitas vezes, a autoridade é vista como imposição ou pressão, mas, na verdade, é maneira de dizer que há respeito, sabedoria e propriedade no que fala.

Por isso, a autoridade espiritual deve ser entendida como atuação da madrinha frente à vida espiritual do seu afilhado. Ensinar o afilhado a rezar, a falar com Deus e a ser bem próximo de Jesus é a maior herança que podemos deixar.

Para cumprir sua missão com maestria, é importante a madrinha criar laços de amor fraterno com o afilhado, mas também com seus pais e irmãos. É preciso ter tempo juntos. Somente assim será possível acompanhar seu desenvolvimento como ser humano e cristão. Por tudo isso que falamos até agora, a madrinha tem por obrigação rezar pelo afilhado e apoiar a família para que a criança tenha formação religiosa com base sólida.

Dica para você começar a rezar mais por seus afilhados é a ‘Oração da Madrinha’ e o ‘Terço pelos Afilhados’, que estão no livro Dindas Que Oram Pelos Afilhados (coautoria de Laila Cristina).

Peça a Deus que o afilhado seja pessoa de fé, de bem e de caráter, e que, quando adulto, possa servir de exemplo para outras pessoas. Peça ao Espírito Santo força na caminhada do afilhado, para que seus pés não vacilem. Peça à Virgem Maria que interceda por ele, e, aos anjos, que o protejam todos os dias.



Ângela Abdo é fundadora e coordenadora nacional do Movimento Mães que Oram Pelos Filhos e assessora no Estudo das Diretrizes para a RCC (Renovação Carismática Católica) no Brasil, articulista do canal Formação do Portal Canção Nova e escritora.

Palavra do Leitor

Região central

Solicito as devidas providências em relação à Avenida Faria Lima, região central de São Bernardo, porque está em péssimas condições de transitar, com buracos, asfalto estourando e precisando de novo recapeamento. A Jurubatuba também tem buracos e asfalto todo estourado. Precisa ser feito recapeamento geral. A Secretaria de Serviços Urbanos não vê isso? Prefeito Orlando Morando, isso está uma vergonha! Por gentileza, tome atitude.

Leandro da Silva

São Bernardo



BBB e Bolsonaro

Infelizmente a televisão está mostrando mais uma edição do BBB (Big Brother Brasil)! Sou daquelas que gostam de novelas, mas desligam ou trocam de canal assim que começa esse programa. É uma aberração! Os participantes são mal-educados, prepotentes, se acham inteligentes, famosos. É o fundo do poço da TV nacional. Nada se aproveita nessa atração. Um dos piores programas já apresentados na TV. É de se duvidar da audiência que o canal que o exibe informa. Não é possível que haja tanta gente sem conteúdo no Brasil. Se for verdade a audiência informada, é mais uma prova de que a população tupiniquim precisa se reciclar. Afinal, acabamos de eleger Jair Messias Bolsonaro, o pior presidente que o País já teve.

Célia de Paula

Ribeirão Pires



Desemprego – 1

A lei que proíbe uso de descartáveis na Capital é mais uma dessas normas que não ‘pegam’ (Setecidades, dia 19). E daqui a pouco deve ‘desembarcar’ por aqui. Ao invés de se preocupar em criar empregos ou alguma outra forma de ajudar a quem está entre os 12 milhões de desempregados no País os governantes tentam dar jeitinho de aumentar ainda mais esse número. Que tal ‘inventar’ lei que faça com que se contrate mais gente e, assim, aumenta-se a fiscalização? Também poderiam disponibilizar mais pontos de descarte, com monitores, orientando a população. Deve-se pensar também em ajudar, não só em prejudicar.

Igor Evangelista

Mauá



Desemprego – 2

Acredito que a grande quantidade de vendedores ambulantes dentro dos trens e em outros lugares também deve-se ao enorme número de desempregados no Brasil, mais de 12 milhões. Ninguém está nessa situação porque quer. A necessidade os leva a isso. Que tal regulamentar esses vendedores? Que tal fiscalizar e pôr em ordem o que eles vendem? Impossível acreditar que eles entram nos trens sem que os seguranças vejam. Por que a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) não oferece cursos que qualifiquem essas pessoas? Dinheiro dá para perceber que não falta à companhia. É crueldade apenas tirá-las do que pode ser a única fonte de renda da família, que os mantêm de pé.

Márcio Ednaldo Tombola

São Bernardo



Título

Com a vitória por 2 a 1 sobre o ‘poderoso’ New York City e o consequente título da famigerada Florida Cup, nos Estados Unidos, no último fim de semana, podemos afirmar que o Palmeiras é bicampeão mundial? Se sim, maravilhoso para o Verdão e a torcida pode invadir a Paulista. Se não, vão ter de buscar o caneco do Carnaval, porque pode ser a única conquista do ano, e ainda dependendo da torcida, porque o time mesmo é muito fraco.

Valdir Cobra Almeida

São Bernardo