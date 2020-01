Débora Nascimento fala do namorado e entrega atual relação com José Loreto

26/01/2020 | 12:10



Débora Nascimento deu uma entrevista à revista Ela, do jornal O Globo, e falou sobre a sua polêmica separação do ator José Loreto, que já completa um ano. Apesar de tanto burburinho, a atriz contou que toda a situação, felizmente, a fez amadurecer.

- Foi uma montanha-russa de emoções e acontecimentos ímpares que me trouxeram crescimento pessoal e percepções que antes eu não tinha. O que as pessoas falavam, questionavam, impunham ou exigiam, dizia muito mais sobre a história delas do que sobre a minha.

A atual relação com Loreto, inclusive, é bem diferente do que muitas pessoas podem imaginar.

- Eu e José somos amigos até hoje. Não o amo como homem, mas vou amá-lo como amigo para sempre. Moramos perto, e Bella [filha dos atores] pode ver os dois no mesmo dia. Somos muito parceiros.

A atriz ainda contou se Bella, de quase dois anos de idade, se adaptou à rotina de ter pais divorciados.

- Não foi um pânico ter me separado com a Bella pequena. Meus pais se divorciaram quando eu tinha dois anos e meio e meu irmão, meses. Fiquei bem e sabia que ela ficaria também.

Aos 34 anos de idade, Débora também falou sobre a grande mudança que vem com a maternidade.

- Sou uma mãe fluida. A cada semana, a cada mês, ela é uma bebê; e eu, uma mulher diferente. [...] Não se culpar por cada coisinha é o mais difícil da maternidade. Se ela é picada por um mosquito, tenho que entender que é só um mosquito, sabe? Se estou viajando num fim de semana e ela está com o pai, não posso me culpar. Não sou perfeita. Sou uma mulher que está correndo atrás dos sonhos, mas mantém o afeto e os cuidados.

Atualmente, a artista namora à distância com o médico Luiz Perez, que mora em São Paulo.

- Por tudo o que aconteceu, de as pessoas se sentirem no direito de colocar o dedo, decidi proteger aqueles que me cercam. Estou feliz, sim. Sou respeitada e respeito. A base de uma relação tem que ser essa.

E a filha da atriz já conheceu Luiz.

- Bella sabe que tenho grandes amigos, e meu namorado é um amigo mais constante. Não tem esse peso.

Débora, que já sofreu anorexia e perdeu uma amiga para doença, é hoje uma das maiores vozes em defesa da aceitação do corpo feminino.

- Atualmente, considero meu corpo muito mais bonito do que há dez anos. Não falo: Nossa, agora super me aceito, porque é claro que passo por períodos de receios. Não nego que há resquícios do que vivi, até porque o sistema está aí. Somos cobradas todo o santo dia, mesmo que você seja completamente consciente de si. Ainda mais nesse período de Carnaval.

2020 também será um ano de trabalhos para a atriz. Ela está no elenco de uma peça, chamada Lôca, e foi cotada para uma série que ainda está em produção. Em março, entra em cartaz o filme Pacificado, que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Aruanda, na Paraíba, em 2019.

- Fiz o filme grávida, e ele necessitava de um corpo totalmente desprendido de vaidade. Foi uma experiência deliciosa, com zero maquiagem, com espinhas. Tudo que eu peço são papéis assim, conclui.