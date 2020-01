Sophie Charlotte se declara para o enteado, Raul, filho de Daniel de Oliveira e Vanessa Giácomo: O melhor irmão mais velho que Otto poderia ter

26/01/2020 | 11:11



Sophie Charlotte fez uma linda declaração ao enteado, Raul, filho do marido, Daniel de Oliveira, e da também atriz Vanessa Giácomo. No Instagram, Sophie celebrou o aniversário de 12 anos de idade de Raul e ainda citou Moisés, de nove anos, que também é fruto do relacionamento de Daniel e Vanessa. Veja só:

Hoje é o seu 12º aniversário! Queria estar aí para te dar um abraço, e dizer ao vivo que te amo! Que te ver crescer é um privilégio. Ver o cara bacana, parceiro, bem humorado, inteligente que você é, enche meus olhos. Isso sem mencionar que você é o melhor irmão mais velho que Otto poderia ter! Vocês dois e Moisés moram no meu coração! Parabéns! Aproveita muito seus 12 anos! Tudo passa tão rápido... ahhh essa foto tiramos depois de você dizer o nome de todos os países das bandeiras, lembra?! Rsss... Raul, você é o máximo! Beijos.

Nos comentários, Daniel fez questão de dizer que apreciou o gesto da esposa.

Coração preenchido, escreveu o ator.

Sophie e Daniel são casados desde 2015 e juntos têm um filho, chamado Otto, hoje com três anos de idade. Já Daniel e Vanessa ficaram juntos de 2009 a 2012.