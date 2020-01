26/01/2020 | 10:11



No último sábado, dia 25, Ana Maria Braga prestigiou o casório da filha, Mariana Maffeis. O evento, realizado em São Paulo, pode ser também chamado de Vivaha Samskara, que nada mais é do que um casamento védico celebrado com influências da cultura indiana e pela religião hindu. No Instagram, a apresentadora do Mais Você compartilhou uma foto da cerimônia onde aparece abraçada à filha, ao genro, Badarik, e também ao ex-marido, Eduardo Carvalho. Na legenda, ela escreveu:

Que seja muito feliz sempre minha filha!

Nas redes sociais, diversos amigos de Mariana publicaram fotos do casamento. Lindo, não é?