Maraisa posa agarradinha com empresário e levanta suspeitas de que está namorando

26/01/2020 | 09:10



E parece que a cantora Maraisa, da dupla com Maiara, está namorando! Recentemente, a sertaneja publicou em seus Stories do Instagram uma foto abraçadinha a um homem. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o homem em questão se chama Luiz Souza Lima: empresário dono da Fluxo Agrícola, uma empresa de serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas. Ele também tem negócios de plantação de milho na região de Goiás. Atualmente, Luiz está morando em Brasília, no Distrito Federal.

Ainda de acordo com a jornalista, a mãe de Maraisa, Almira Henrique Pereira, já teria entregado em seu perfil do Instagram que Luiz é mesmo o novo namorado da filha. A confirmação teria sido também por meio dos Stories, mas no momento desta publicação, o conteúdo já não estava mais disponível.

Luiz ainda deixou um comentário em uma foto da cantora, onde Maraisa cita o trecho da música Tudo OK, de Thiaguinho MT, Mila e JS O Mão de Ouro. Sabe aquela Brota no bailão pro desespero do seu ex? Então...

Vale lembrar que Maraisa não assumiu nenhum relacionamento publicamente. Já sua irmã, Maiara, continua no maior love com o cantor Fernando Zor, da dupla com Sorocaba.