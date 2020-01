Santo André busca embalo no retorno ao Bruno Daniel

Anderson Fattori



25/01/2020 | 23:59



Santo André será recebido com festa pelos torcedores hoje, na estreia do time no Bruno Daniel no Campeonato Paulista. Depois de derrotar a Ponte Preta por 3 a 2, quinta-feira, em Campinas, o time mede forças com a Ferroviária, às 19h, pela segunda rodada. Os fãs ramalhinos combinaram pelas redes sociais recepção especial ao elenco a partir das 17h.

A festa também será pela reinauguração do estádio, que estava interditado para modernização. Além do vestiário visitante, a tribuna foi ampliada, o gramado refeito e também ganhou banho de tinta, com direito a letreiro na parte externa.

Em campo, o Santo André trabalha para brecar a euforia que a estreia vitoriosa gerou. O time que entrou na competição com intuito de conseguir pelo menos dez pontos para fugir do rebaixamento, já atingiu quase 30% do objetivo logo no primeiro jogo, o que faz o grupo sonhar com algo maior dentro da competição.

Um dos destaques na estreia, o experiente goleiro Fernando Henrique, 36 anos, elogiou a vontade do grupo no duelo em Campinas. “Time foi muito guerreiro, mostrou disposição e por isso merecemos vencer a Ponte. Agora é pensar na Ferroviária que é outra decisão”, comentou o arqueiro andreense.

Uma das preocupações do técnico Paulo Roberto é com os sete cartões amarelos recebidos na estreia, o que pode deixar jogadores pendurados já nesta segunda rodada.