Campo do Serrano fica para 2021 ou 2022

As informações foram prestadas à Memória pelo secretário municipal do Meio Ambiente, advogado Fábio Picarelli, que, a pedido desta página, organizou um balanço das obras realizadas e programadas para o distrito de Paranapiacaba na gestão do prefeito Paulo Serra – desta listagem Memória se ocupará durante a semana.

A revitalização do campo do Serrano está orçada em R$ 4,4 milhões. A Prefeitura aguarda o empenho da verba para abrir licitação e escolher a empresa que executará a obra. Tudo isso leva tempo. Eleita a empresa e dada a ordem de serviço, será preciso aguardar mais um ano e meio para que o estádio histórico volte a ter jogos de futebol.

São vários complicadores, destacando-se dois: 1 – com a mudança do governo federal, e a posse do atual presidente, Jair Bolsonaro, em 1º de janeiro de 2019, todos os projetos anteriores à sua gestão começaram a ser reavaliados; felizmente – e nem poderia ser diferente –, o caso do campo do Serrano foi considerado e o projeto, mantido; 2 – a vila ferroviária de Paranapiacaba é tombada e qualquer intervenção deve passar pelo crivo dos órgãos oficiais de preservação histórico-cultural-ambiental.

UNIÃO LIRA SERRANO

No campo do Serrano, as competições futebolísticas; na sede do União Lira Serrano, os eventos sociais. E a linda sede precisa de manutenção, por isso foi interditada em dezembro de 2019.

A Prefeitura pediu urgência para iniciar os trabalhos. Mas também esbarra nas questões burocráticas.

A empresa MRS, em convênio com a municipalidade, deverá custear a reforma e aguarda que o projeto possa receber o incentivo da Lei Rouanet.

Diferentemente do campo de futebol, não existem um custo estimado nem prazo para que as obras se realizem. Teme-se que Festival de Inverno 2020 fique sem o seu espaço mais charmoso.





ICONOGRAFIA

Localizamos três imagens de Paranapiacaba quando campo e sede funcionavam a contento. São slides coloridos dos anos 1990, feitos pelo saudoso fotógrafo e artesão Dirceu da Silva Real (1946-2007).

Dirceu amava Paranapiacaba. Ele nasceu em Paranapiacaba, terra dos seus pais e avós. Foi um auxiliar e orientador importantíssimo desta página. Colaborou muito com o projeto da memória. E nos legou estas preciosidades, que podem e devem servir de inspiração ao gestor público para que olhe com muito carinho pelo patrimônio que é Paranapiacaba.

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 26 de janeiro de 1990 – Ano 32, edição 7286

Manchete – Collor paga dívida, mas sem recessão: “Não aceitaremos imposições”, diz o presidente eleito durante almoço em Nova York promovido pela Câmara de Comércio Brasil-EUA.

Comportamento – Calor e semiferiado causado pelo aniversário de São Paulo lotam todos os clubes da região.

Indústria – GM comemora 65 anos com 27% do mercado de carro. Reportagem: Cleide Silva.

- Ford fecha fábrica de motores em Taubaté.

Vestibular – Equipamento de leitura ótica corrige as provas da Metodista.

Carnaval 90 – A Escola de Samba Leões do Vale vai desfilar na Avenida Apiaí somente fantasias confeccionadas com latas de óleo, caixas de ovos e outros tipos de sucata. Motivo: a crise econômica. Tema escolhido: No Sideral Farei Meu Carnaval.

Copinha – Santo André empata com o Inter de Porto Alegre: 1 a 1.

Em 26 de Janeiro de...

1915 – O médico-legista Paiva Lima realiza a autópsia de Pedro Branco da Silva, encontrado morto num tanque do Pilar, de propriedade agrícola da qual era empregado.

- Pilar é o atual município de Mauá.

1920 – Milciades Porchat estava lançando o livro Do Que Precisa São Paulo, tratando “dos principais problemas relativos ao embelezamento e aos melhoramentos da Capital”;

- Circulava o segundo volume da revista São Paulo Ilustrado.

1960 – Josué Montello lançava o livro A Décima Noite.

Santos do Dia

- Paula de Roma

Municípios brasileiros

- Hoje é o aniversário de Santos, elevado a vila em 1545.

- Além de Santos, outros 29 municípios brasileiros celebram aniversários em 26 de janeiro.

