Regularização fundiária vira trunfo para futura campanha de Regina

Junior Carvalho

do Diário do Grande ABC



26/01/2020 | 00:03



Rumo ao processo de sucessão, em outubro, o prefeito Lauro Michels (PV) tem impulsionado as regularizações fundiárias em Diadema nos últimos meses. As ações, consequentemente, viram vitrine para promover a secretária de Habitação, Regina Gonçalves (PV), e tida como candidata certa do governo ao Paço.

Recentemente, a gestão Lauro abriu licitação para contratar empresa para elaborar projetos de imissão de títulos dos imóveis do núcleo habitacional Inverno Verão, no bairro Serraria, e do conjunto habitacional de interesse social Yamberê 2, no Jardim Inamar – este ocupado entre o fim dos anos de 1990 e o início dos anos 2000. O valor do contrato foi estimado em R$ 330 mil.

Segundo números da administração, 12 mil imóveis já foram regularizados e a meta é chegar a 38 mil até o fim deste ano, quando o governo Lauro apresentará Regina como representante da gestão nas urnas.

O nome da secretária de Habitação passou a ser trabalhado publicamente nos últimos meses diante da recusa do deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), inicialmente escolhido como prefeiturável governista – há, entretanto, sonho de parte do governo em convencer Márcio.

Em artigo publicado no Diário, Lauro credita textualmente a Regina os projetos habitacionais realizados pela administração. “É o maior programa de regularização fundiária da história de Diadema, que criamos junto com a secretária Regina Gonçalves, a quem agradeço muito por todo o empenho e que está mudando a realidade de milhares de famílias, oferecendo segurança jurídica e dignidade”, escreveu o prefeito.

O nome do presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM), também aparece como figura alternativa para o governo. O parlamentar já declarou que não será candidato à reeleição na Câmara, mas ainda não confirmou se será vice na chapa de Regina Gonçalves.