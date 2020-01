Atalanta faz 7 a 0 no Torino e volta a sonhar com Liga dos Campeões

25/01/2020 | 19:31



Com uma sonora goleada, a Atalanta voltou a sonhar com a Liga dos Campeões neste sábado. O time de Bérgamo aplicou 7 a 0 no Torino, fora de casa, e se reaproximou dos primeiros colocados da tabela do Campeonato Italiano. Josip Ilicic foi o destaque do jogo, com três gols.

A vitória deixou a Atalanta com os mesmos 38 pontos da Roma, atual quarta colocada, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. O time da capital italiana fará o clássico com a Lazio, terceiro colocado, neste domingo. No Italiano, avançam à competição europeia os quatro primeiros colocados da tabela.

A Atalanta obteve tal feito na temporada passada, quando terminou em terceiro lugar, sua melhor posição da história, e conquistou a classificação para a principal competição de clubes da Europa. Agora o time de Bérgamo espera repetir o feito, após a grande partida deste sábado. Antes, vinha de dois tropeços: empate com a Inter de Milão e derrota para o SPAL, ameaçado de rebaixamento.

Com este retrospecto, a Atalanta surpreendeu ao atropelar o rival. Ilicic abriu o placar aos 17. Robin Gosens anotou o segundo, aos 29. Antes do fim do primeiro tempo, Duvan Zapata marcou o terceiro gol dos visitantes em cobrança de pênalti.

Na segunda etapa, Ilicic voltou à carga e balançou as redes aos 8 e aos 9 minutos. E Luis Muriel selou a goleada ao anotar aos 41, em nova penalidade, e aos 43. O time de Turim terminou a partida com apenas nove jogadores em campo, após as expulsões de Armando Izzo e Sasa Lukic. O Torino é o 10º colocado, com 27 pontos.

Mais cedo, o Bologna superou o SPAL por 3 a 1, fora de casa, com gols de Francesco Vicari (contra), Musa Barrow e Andrea Poli. Os visitantes chegaram aos 27 pontos, na nona colocação. O SPAL é o 18º, dentro da zona de rebaixamento, com apenas 15.

Fiorentina e Genoa terminaram sem gols, em Florença. Os anfitriões somam 25 pontos e figuram no 12º posto da tabela, enquanto o Genoa é o penúltimo colocado, com 15.