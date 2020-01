Antes de clássico, Luxemburgo cita Neymar e diz que Dudu tem 'nível de seleção'

25/01/2020 | 18:29



Na preparação para o clássico deste domingo diante do São Paulo, em Araraquara, às 16h, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, rasgou elogios ao meia-atacante Dudu, destaque do time alviverde.

De acordo com o veterano treinador, o atleta tem condições de jogar na seleção brasileira. "A vaga vai existir para ele porque é um jogador de nível de seleção", afirmou o comandante palmeirense à TV Globo.

A declaração vem após elogios a Dudu pela atuação do meia-atacante na goleada de 4 a 0 diante do Ituano, na estreia da equipe paulistana na competição estadual: "Ele é um jogador habilidoso, de condução de bola. "O que eu estou pedindo ao Dudu é o seguinte... Mas não vou falar, não (risos). Agora que eu me lembrei. Vou falar por quê? Domingo tem jogo, pô", disse o técnico no meio de semana.

Sem mistério, Luxemburgo abriu o jogo antes do clássico deste domingo. E citou Neymar para falar sobre o que espera de Dudu: "Eu peguei Neymar no Santos, quando tinha começado. Depois entrou em queda porque era garoto. Virei e falei: 'Você dribla muito, mas atacante tem que gostar de gol'. Atacante que não gosta de gol não é atacante. Você não é vendido por um drible, é vendido pelos gols que faz".

"Talvez seja o segredo com o Dudu. Quero para o Dudu que não faça só assistência. Quero que o Dudu seja um artilheiro", completou 'Luxa', antes de afirmar que seu atleta tem nível para jogar na seleção.

Dudu, aliás, deve seguir no time palmeirense para o jogo contra o São Paulo. O clube alviverde treinou em Araraquara na tarde deste sábado e encerrou sua preparação para o clássico deste fim de semana.

A provável equipe é a mesma da goleada sobre o Ituano: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires e Gabriel Menino; Dudu, Lucas Lima e Raphael Veiga (Gabriel Veron); Luiz Adriano.