Marília Mendonça conta o motivo de não amamentar o filho recém-nascido

25/01/2020 | 18:10



Essa não é a primeira vez que Marília Mendonça usa as suas redes sociais para contar para os seus fãs sobre a maternidade nua e crua. Desta vez, a cantora abriu uma caixinha em seus Stories para os seus seguidores enviarem algumas perguntas e ela responder por ali mesmo, em formato de vídeo.

Em uma das questões, Marília contou um pouco melhor e mais detalhada sobre a amamentação de Léo, seu primeiro filho com Murilo Huff. A sertaneja já havia dito anteriormente que o pequeno não estava pegando o peito para se alimentar e contou também dele ter sido diagnosticado com icterícia, um pouco depois do parto.

No exato momento que colocaram o Léo no meu peito, já percebi que haveria dificuldade. Ele teve bastante dificuldade porque eu não tenho bico no peito e ele nasceu um pouquinho antes da hora. Como não aconteceu essa primeira mamada do jeito que a gente esperava, contratamos imediatamente a fonoaudióloga para ajudar.

Isso mesmo! Uma fono foi escalada para dar uma mãozinha em todo esse processo. E a cantora continuou:

Por recomendação do pediatra, começamos a alternar leite materno e a fórmula. Pouco depois, pulando um tempo, o Léo foi diagnosticado com icterícia. Um grau alto, e aí fomos tratar a questão, fazer a fototerapia. Eu, mãe de primeira viagem, sabendo de nada que estava acontecendo, fomos procurar a causa da icterícia que não foi diagnosticada no parto.

Olha só como é difícil ser mãe. Ninguém comentou que seria fácil mesmo, né!? Marília deixou claro que eles começaram a ir excluindo as causas por probabilidades e que tudo isso o que aconteceu foi verdadeiramente um lição para ela.

Eu me preparei, eu queria muito, mas não aconteceu porque somos indivíduos. Era uma expectativa minha, mas eu não contava com o que ele queria, não contava com a opinião do Léo, não contava com o organismo do Léo.

Que barra, né!?