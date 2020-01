Filho de Chitãozinho, Enrico Lima está focando em ser músico: Sandy e Júnior são referências

25/01/2020 | 17:10



É comum dizer que os pais influenciam, mesmo não querendo, os filhos para as suas devidas profissões. O que foi o caso de Chitãozinho, que faz dupla com Xororó! O filho do cantor, Enrico Lima está investindo em sua carreira musical e na atuação.

Durante uma entrevista ao Extra, o garoto de 17 anos de idade comentou que tem os seus primos, Sandy e Junior, como uma super referência em sua carreira. Que família artística, né?

A música é muito presente na minha família. Sandy e Junior são referências para mim, sim. Eu cresci escutando eles. Adoro! Fui na apresentação que eles fizeram em São Paulo, e foi demais. E a gente bate muito papo (sobre a carreira).

Enrico comentou também para a publicação que começou a trabalhar aos 11 anos de idade, quando participou do seu primeiro musical, e que claro, assim com uma família de artistas, ele amou a sensação de pisar no palco. Os pais estão sempre apoiando o garoto em suas decisões e depois de ter essa incrível experiência, o jovem cantor decidiu compartilhar com os familiares que continuaria com a vida artística.

Tenho um apoio muito grande. Eles me encorajam. Meu pai me dá dicas na parte da música, em estúdio e coisas dos tipo. Já a minha mãe é quem cuida de tudo de bastidores. Acho que apoiam a minha felicidade. Perguntam para mim: está feliz fazendo isso?. Porque, para os dois, o importante é seguir o que me faça feliz.

Lembrando que Enrico Lima está presente no elenco do filme O Melhor Verão das Nossas Vidas. Desejamos muito sucesso ao filho de Chitãozinho