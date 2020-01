Água Santa estreia em casa no Paulistão 2020 com derrota para o Novorizontino

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



25/01/2020 | 17:06



Mesmo com atuação intensa, o Água Santa não conseguiu superar o Novorizontino, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2020. A equipe local perdeu por 2 a 0 em jogo realizado no Estádio do Inamar, em Diadema, chegando a duas derrotas consecutivas. O time do Interior festejou o segundo triunfo e aparece como um dos destaques da competição estadual.

O Netuno tentou mostrar força ao longo da etapa inicial, buscando controlar a bola para encontrar espaços diante do adversário. Acabou por pecar no último passe capaz de criar chances reais e apostou em cruzamentos pouco eficazes.

Bem postado defensivamente, o visitante abriu o placar praticamente no único chute em direção ao gol. Aos 29 minutos, o veterano Thiago Ribeiro arriscou de média distância e a bola bateu na trave direita, com Cléo Silva, livre, aproveitando o rebote: 1 a 0.

A vontade de empatar motivou o mandante a continuar pressionando. Mas a sorte sorriu outra vez para o outro lado. Pelo Novorizontino, Danielzinho entrou e, aos 27, tocou na bola pela primeira vez. Ele arrematou de dentro da área, sozinho, com chute alto no canto esquerdo para ampliar o placar em 2 a 0 e fechar a disputa.

Os minutos finais foram marcados por insatisfação da torcida local. Na saída de campo, xingamentos foram ditos e o time foi chamado de "sem vergonha".



O Água Santa agora se prepara para o confronto com o Santo André, na quarta-feira, a partir das 16h30, fora de casa, pela terceira rodada do Paulistão.