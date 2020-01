Microfones usados pelo BTS são leiloados por 347 mil reais nos Estados Unidos

25/01/2020 | 16:11



Amor de fã é uma coisa indescritível, né? Para quem não sabe, um dos grupos sul-coreanos mais conhecidos da atualidade é simplesmente o BTS! E surfando nesta onda da popularidade, os garotos do grupo disponibilizaram sete microfones para serem leiloados, nos Estados Unidos.

De acordo com informações da instituição de caridade, a ação foi totalmente beneficente e foi feita para ajudar a organização sem fins lucrativos Music Cares, responsável pelo Grammy Awards.

E claro que os microfones não foram leiloados baratinho! O captador de áudio ainda era totalmente personalizado e levava alguns tons de prata, e claro, acabou sendo autografado pelos integrantes do BTS que usaram o item na turnê mundial, Love Yourself: Speak Yourself, que inclusive passou até pelo Brasil em 2019. A expectativa era que os microfones fossem leiloados em um valor entre 41 mil reais e 83 mil reais, mas o lance final chegou a 347 mil reais.

Uau! Eles estão com tudo, né?