Mari Gonzalez vence a prova e se torna o primeiro anjo do Big Brother Brasil 20, saiba mais!

25/01/2020 | 15:10



Depois de uma festa pra lá de polêmica e de muita bebedeira, os brothers do Big Brother Brasil 20 foram submetidos a primeira prova do anjo desta edição. Os integrantes do grupo do Camarote tiveram que sortear entre duas cores de bolhinhas - a vermelha que acabava eliminado e a verde que representava que a pessoa iria participar da gincana.

Os sorteados foram: Pyong Lee, Mari Gonzalez, Bianca Andrade, Babu, Lucas Chumbo e Rafa Kalimann. Este pequeno grupo teve a chance de participar de uma prova de sorte em um tabuleiro gigantesco feito no quintal da casa mais vigiada do Brasil.

Quem acabou levando a melhor, gastando menos dinheiro e andando bastante no tabuleiro foi Mari Gonzalez que acabou se tornando o primeiro anjo do Big Brother Brasil 20. Assim como em todas as edições, o anjo tem o poder de escolher duas pessoas para serem os monstros e pagarem aquele leve mico, a morena escolheu Lucas Chumbo e Hadson para serem os monstros.

Lembrando que no próximo domingo, dia 26, vai acontecer a primeira formação de paredão junto com uma provinha surpresa para os brothers.