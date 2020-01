Canil clandestino é descoberto em Mauá

Do Dgabc.com.br



25/01/2020 | 14:21



Uma parceria entre as equipes da gerência de bem-estar animal e GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá descobriu ontem um canil clandestino. De acordo com a Prefeitura, mais de dez cães das raças American Bullt e Bulldog Francês foram resgatados e se recuperam na UPAA (Unidade de Pronto Atendimento Animal) do município.

De acordo com investigações preliminares, o canil era usado para reprodução de cachorros para comercialização. As fêmeas apresentavam sinais de estresse e tinham diversos machucados e mutilações estéticas. O canil se encontrava em condições precárias, com fezes, urina, lodo e totalmente descoberto. Os animais estavam molhados, sujos e famintos.

Pelas redes sociais, o prefeito Atila Jacomussi elogiou o trabalho da equipe da causa animal e classificou as condições insalubres que os cães passavam como "falta de humanidade". "Em Mauá, não toleramos canis clandestinos e maus-tratos aos animais, por isso, combatemos sem descanso essa grande maldade. Então, faço um pedido de coração a você: não compre animais, não ajude a financiar esse crime. Quem ama, adota", disse.

O responsável pelo canil foi encaminhado para a Dicma (Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes contra o Meio Ambienta) de Santo André, onde o caso foi registrado. A perícia esteve no local e os cães foram recolhidos para atendimento veterinário na UPAA, onde aguardarão decisão judicial para definir para onde serão levados.